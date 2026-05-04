    Galaxy Z Flip 8 yakında geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı

    Samsung'un yeni nesil katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 8 hakkında ilk detaylar paylaşıldı. Yeni menteşe sistemi ve izsiz ekran tasarımıyla cihazın önemli bir iyileştirme sunması bekleniyor.

    Samsung, yeni nesil modeli Galaxy Z Flip 8 ile önemli tasarım değişikliklerine hazırlanıyor. Güney Kore kaynaklı son sızıntılara göre cihazın en dikkat çekici yeniliği, uzun süredir eleştirilen ekran kat izi sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırması olacak. Bu iyileştirmenin arkasında ise yeni bir menteşe mekanizması ve geliştirilmiş ekran yapısı bulunuyor.

    Samsung, Galaxy Z Flip 8 ve Fold 8 modellerinde çift katmanlı Ultra Thin Glass (UTG) teknolojisi kullanmayı planlıyor. Bu da dayanıklılığı artırırken katlanma noktasındaki izi azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım daha önce yalnızca prototiplerde görülen "neredeyse izsiz" katlanabilir ekran deneyimini gerçeğe yaklaştırabilir.

    Tasarım tarafında cihazın biraz daha uzun olacağı ancak buna rağmen yaklaşık 8 gram daha hafif olacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un hem ergonomi hem de taşınabilirlik tarafında ince ayar yaptığını gösteriyor. Ancak donanım tarafında büyük bir değişim beklenmiyor.

    Kamera tarafında mevcut kurulum korunacak. Buna göre Z Flip 8'de yine 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açı lens yer alacak. Dış ekran, hoparlör sistemi ve titreşim motoru gibi bileşenlerin de büyük ölçüde aynı kalması bekleniyor. Bu durum, Samsung'un bu nesilde daha çok tasarım ve ekran deneyimine odaklandığını gösteriyor.

    Batarya tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Cihazın, önceki modelde olduğu gibi 4.300 mAh kapasite ve 25W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Fiyatlandırma tarafında ise küçük bir artış ihtimali mevcut. Ancak bu artışın ilk etapta yalnızca Güney Kore pazarıyla sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

