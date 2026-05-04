Galaxy Z Flip 8 yakında geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil modeli Galaxy Z Flip 8 ile önemli tasarım değişikliklerine hazırlanıyor. Güney Kore kaynaklı son sızıntılara göre cihazın en dikkat çekici yeniliği, uzun süredir eleştirilen ekran kat izi sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırması olacak. Bu iyileştirmenin arkasında ise yeni bir menteşe mekanizması ve geliştirilmiş ekran yapısı bulunuyor.

Galaxy Z Flip 8 yakında geliyor

Samsung, Galaxy Z Flip 8 ve Fold 8 modellerinde çift katmanlı Ultra Thin Glass (UTG) teknolojisi kullanmayı planlıyor. Bu da dayanıklılığı artırırken katlanma noktasındaki izi azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım daha önce yalnızca prototiplerde görülen "neredeyse izsiz" katlanabilir ekran deneyimini gerçeğe yaklaştırabilir.

Tasarım tarafında cihazın biraz daha uzun olacağı ancak buna rağmen yaklaşık 8 gram daha hafif olacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un hem ergonomi hem de taşınabilirlik tarafında ince ayar yaptığını gösteriyor. Ancak donanım tarafında büyük bir değişim beklenmiyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında mevcut kurulum korunacak. Buna göre Z Flip 8'de yine 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açı lens yer alacak. Dış ekran, hoparlör sistemi ve titreşim motoru gibi bileşenlerin de büyük ölçüde aynı kalması bekleniyor. Bu durum, Samsung'un bu nesilde daha çok tasarım ve ekran deneyimine odaklandığını gösteriyor.

Samsung One UI 8.5 güncellemesi ile beklenen 5 yeni özellik 12 sa. önce eklendi

Batarya tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Cihazın, önceki modelde olduğu gibi 4.300 mAh kapasite ve 25W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Fiyatlandırma tarafında ise küçük bir artış ihtimali mevcut. Ancak bu artışın ilk etapta yalnızca Güney Kore pazarıyla sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Z Flip 8 yakında geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: