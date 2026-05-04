Galaxy Z Flip 8 yakında geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı

Galaxy Z Flip 8 yakında geliyor
Samsung, Galaxy Z Flip 8 ve Fold 8 modellerinde çift katmanlı Ultra Thin Glass (UTG) teknolojisi kullanmayı planlıyor. Bu da dayanıklılığı artırırken katlanma noktasındaki izi azaltmayı hedefliyor. Bu yaklaşım daha önce yalnızca prototiplerde görülen "neredeyse izsiz" katlanabilir ekran deneyimini gerçeğe yaklaştırabilir.
Tasarım tarafında cihazın biraz daha uzun olacağı ancak buna rağmen yaklaşık 8 gram daha hafif olacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un hem ergonomi hem de taşınabilirlik tarafında ince ayar yaptığını gösteriyor. Ancak donanım tarafında büyük bir değişim beklenmiyor.
Batarya tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Cihazın, önceki modelde olduğu gibi 4.300 mAh kapasite ve 25W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Fiyatlandırma tarafında ise küçük bir artış ihtimali mevcut. Ancak bu artışın ilk etapta yalnızca Güney Kore pazarıyla sınırlı kalabileceği belirtiliyor.