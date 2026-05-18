Galaxy Z Flip 9 iptal edilmiş olabilir: Flip serisi bitiyor mu?

Galaxy Flip serisi bitiyor mu?
Sektör içerisinden gelen bilgilere göre Samsung'un 22 Temmuz'da düzenlemesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde üç farklı katlanabilir telefon tanıtması bekleniyor. Bunların Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide ve Galaxy Z Flip 8 olması bekleniyor. Ancak Weibo merkezli sızıntı kaynağı Momentary Digital'e göre şirket, gelecek yıl Galaxy Z Flip 9 modelini piyasaya sürmeyebilir.
Kaynak, akıllı telefon geliştirme süreçlerinin genellikle en az bir yıl önceden başladığını ve şu ana kadar Z Flip 9 hakkında herhangi bir erken bilgi ortaya çıkmadığını söylüyor. İddiaya göre Samsung'un kapaklı katlanabilir seriyi sonlandırmayı düşünmesinin birkaç temel nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki, kompakt katlanabilir telefonların üretim maliyetlerinin giderek artması.
Özellikle ince tasarım ve dayanıklılık tarafındaki maliyetlerin üreticiler için daha zorlayıcı hale geldiği belirtiliyor. İkinci neden ise mevcut kapaklı katlanabilir tasarımın artık büyük yenilikler sunmakta zorlanması. Ayrıca raporda, büyük ekranlı katlanabilir telefonların daha yüksek kâr marjı sunduğu ve üretkenlik deneyimi açısından daha avantajlı olduğu belirtiliyor.
Eğer iddialar doğrulanırsa, Samsung'un 2027 yılında yalnızca Galaxy Z Fold serisine odaklandığını görebiliriz. Dolayısıyla şirketin gelecek yılki katlanabilir ürün gamında yalnızca Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Fold 9 Wide modelleri yer almış olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.