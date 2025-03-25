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Samsung’un yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Flip FE ile ilgili merak edilen detaylar netleşiyor. Daha önce cihazda son nesil Exynos 2500 işlemcisine yer verileceği iddia edilmişti, ancak son bilgiler bu ihtimali zayıflatıyor. Yeni sızıntılar, Samsung’un bu modelde Exynos 2400’ün kırpılmış bir versiyonu olan Exynos 2400e'yi kullanacağını gösteriyor.

Galaxy S24 FE’de de tercih edilen bu çip, performans olarak Exynos 2400'e oldukça yakın. En büyük fark ise ana çekirdeğin daha düşük hızda çalışması. Buna ek olarak, Samsung’un maliyeti aşağı çekmek adına IPoP (entegre paketleme) yöntemini tercih etmesi bekleniyor. Bu çözümün daha ucuz olması bir avantaj olsa da, ısı yönetimi konusunda bazı zayıflıkları var.

Flip FE'nin Exynos 2500 ile geleceğine dair beklentilerin rafa kalkmasının temel nedeni ise üretim tarafındaki sıkıntılar. Samsung'un 3nm üretim sürecinde yaşadığı verimlilik sorunları, sadece bu cihazı değil, Galaxy S25 serisini de etkilemiş durumda. Hatta Exynos 2500’ün performans hedeflerini karşılamadığı ve bu yüzden S25 serisinde bile kullanılamadığı belirtiliyor. Aynı dönemde Google’ın da Tensor G5 üretimini Samsung’dan alıp TSMC’ye kaydırdığı biliniyor.

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Tüm bu gelişmelere rağmen Galaxy Z Flip FE, Samsung’un şimdiye kadarki en uygun fiyatlı katlanabilir telefonu olmaya hazırlanıyor. Şirket, bu modelle birlikte flip tasarımı denemek isteyen ama bütçesi sınırlı olan kullanıcıları hedefliyor. Exynos 2400e’nin sunduğu performans da, iyi bir optimizasyonla birlikte günlük kullanımda fazlasıyla yeterli olabilir.

Henüz resmi tanıtım tarihi açıklanmasa da, Flip FE’nin pazara sunulmasına çok uzak kalmadık gibi görünüyor. Katlanabilir dünyaya giriş yapmak isteyenler için heyecan verici bir alternatif yolda.

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Galaxy Z Flip FE, performanstan ödün vermeden uygun fiyat peşinde