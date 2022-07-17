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    Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’ten ilk bilgiler geldi

    Samsung’un sevilen katlanabilir serisi yakında yeni üyelerine kavuşacak. Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 daha tanıtılmasa da Z Fold 5 ve Z Flip 5’ten ilk bilgiler geldi.
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    Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5'ten ilk bilgiler geldi
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    Katlanabilir akıllı telefon pazarında lider olan Samsung, önümüzdeki haftalarda yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacak. Yüksek satışlara ulaşması beklenen Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4, henüz tanıtılmamış olsa da sızıntılar sonraki nesilleri de kapsıyor. 2023’te tanıtılması beklenen katlanabilir Samsung telefonları hakkında ilk bilgiler geldi.

    Samsung, 2023’te katlanabilir telefon satışlarında düşüş bekliyor

    Güney Koreli The Elec’e göre Samsung, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 satışlarında düşüş bekliyor. Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 modellerinde toplam 15 milyon üretim yaptığı düşünülen firma, Z Flip 5 ve Z Fold 5 için bu sayıyı 10 milyona düşürmeyi planlıyor. Firma; Z Flip 5’i 8 milyon, Z Fold 5’i 2 milyon adet üretmeyi düşünüyor. Samsung’un katlanabilir modelleri satışında düşüş beklemesinin sebebi; artan hammadde fiyatlarına, uzayan Rusya-Ukrayna savaşına ve yavaş ekonomik büyümeye bağlanıyor.

    The Elec, 2023 serisi katlanabilir telefonlar hakkında ilk teknik bilgiler de paylaştı. Rapora göre Galaxy Z Fold 5; 50MP GN3 sensörü dahil olmak üzere 3 adet kamera sensörüne sahip olacak. Ön kamerasında da 12MP bir sensör barındırması beklenen Z Fold 5, Fold 4 ile aynı kamera donanımlarına sahip olabilir. Ayrıca Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’in Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile geleceği de belirtiliyor.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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