Galaxy Z Fold 8 serisinin batarya kapasitesi belli oldu: Pil ömrü artıyor!

ERPEL’e (Avrupa Enerji Etiketlemesi Ürün Veri Tabanı) göre, Galaxy Z Fold 8, 49 saat 10 dakika, Galaxy Z Fold 8 Ultra ise 51 saat pil ömrü sunacak.
EPREL, Avrupa Birliği'nin enerji etiketleri için resmi ürün veritabanı. 2025 yılından bu yana, AB'de satılan akıllı telefonların standartlaştırılmış testlerden geçmesi ve pil ömrü, enerji verimliliği, tamir edilebilirlik, düşme dayanıklılığı ve pil ömrü gibi temel ölçütleri yayınlaması gerekiyor.
Üreticilerin genellikle video oynatmaya odaklanan iddialarının aksine, EPREL pil dayanıklılığı, internette gezinme, video izleme, oyun oynama, sesli arama yapma, mesajlaşma gibi gerçek kullanım senaryolarının bir karışımını içeren birleşik bir test metodolojisi altında ölçülüyor. Her cihaz aynı protokol kullanılarak test edildiğinden, farklı akıllı telefonlar arasında pil ömrünü karşılaştırmanın en güvenilir yollarından birini sağlıyor.
- Galaxy Z Fold8: 4800 mAh batarya - 49 saat 10 dk pil ömrü
- Galaxy Z Fold8 Ultra: 5000 mAh batarya - 51 saat pil ömrü
Bu rakamlara göre, Galaxy Z Fold8, Fold7'ye göre yaklaşık 9 saatlik pil dayanıklılığı kazanarak %20'den fazla bir iyileşme getiriyor. Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8 dahil olmak üzere yeni katlanabilir telefonların pil ve diğer özelliklerini detaylı olarak 22 Temmuz’da düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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