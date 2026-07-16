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    Galaxy Z Fold 8 serisinin batarya kapasitesi belli oldu: Pil ömrü artıyor!

    Samsung'un yakında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonlarından Galaxy Z Fold 8'in tüm teknik özellikleri sızdırıldı ve cihazın batarya kapasitesi ortaya çıktı. Fold8, pil ömrüyle iddialı geliyor.

    samsung galaxy z fold 8 batarya pil ömrü Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni Galaxy Z Fold 8 serisinde pil kapasitesini artıracağı zaten biliniyordu. Ancak, yeni rapor, katlanabilir telefonların batarya kapasitesini açıkça ortaya koyuyor. Hem Galaxy Z Fold 8 hem de Fold 8 Ultra, Z Fold 7'ye kıyasla pil ömründe önemli bir iyileşme sunacak.

    ERPEL’e (Avrupa Enerji Etiketlemesi Ürün Veri Tabanı) göre, Galaxy Z Fold 8, 49 saat 10 dakika, Galaxy Z Fold 8 Ultra ise 51 saat pil ömrü sunacak.

    EPREL, Avrupa Birliği'nin enerji etiketleri için resmi ürün veritabanı. 2025 yılından bu yana, AB'de satılan akıllı telefonların standartlaştırılmış testlerden geçmesi ve pil ömrü, enerji verimliliği, tamir edilebilirlik, düşme dayanıklılığı ve pil ömrü gibi temel ölçütleri yayınlaması gerekiyor.

    Üreticilerin genellikle video oynatmaya odaklanan iddialarının aksine, EPREL pil dayanıklılığı, internette gezinme, video izleme, oyun oynama, sesli arama yapma, mesajlaşma gibi gerçek kullanım senaryolarının bir karışımını içeren birleşik bir test metodolojisi altında ölçülüyor. Her cihaz aynı protokol kullanılarak test edildiğinden, farklı akıllı telefonlar arasında pil ömrünü karşılaştırmanın en güvenilir yollarından birini sağlıyor.

    • Galaxy Z Fold8: 4800 mAh batarya - 49 saat 10 dk pil ömrü
    • Galaxy Z Fold8 Ultra: 5000 mAh batarya - 51 saat pil ömrü

    Bu rakamlara göre, Galaxy Z Fold8, Fold7'ye göre yaklaşık 9 saatlik pil dayanıklılığı kazanarak %20'den fazla bir iyileşme getiriyor. Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra ve Z Flip8 dahil olmak üzere yeni katlanabilir telefonların pil ve diğer özelliklerini detaylı olarak 22 Temmuz’da düzenlenmesi planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde öğreneceğiz.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 21 saat önce

    Aman dikkat

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