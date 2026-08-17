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    Galaxy Z Fold 8 iç ekranına dikkat: Kırılırsa bir telefon parası!

    Samsung, yeni katlanır telefonları için resmî ekran onarım fiyatlarını açıkladı. İç katlanır ekranın onarımı ucuz olmayacak! İşte Galaxy Fold 8, Flip8 ve Fold8 Ultra ekran tamir ücreti:

    samsung z fold 8 ekran değişimi onarım fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni satışa sunduğu Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Flip8 için ekran onarım fiyatlarını açıkladı. Katlanabilir telefonların ekran değişimi için kullanıcıların ödemesi gereken fiyatlar belli oldu.

    Galaxy Z Fold 8 ekran değişimi için onarım ücreti ne kadar?

    Samsung, Galaxy Z Fold 8 serisi için ekran onarım fiyatlarını açıkladı. İç ekranın değiştirilmesi Z Fold 8 Ultra'da 41.800 TL, standart Z Fold 8'de 38.300 TL, Z Flip 8’de ise 19.300 TL tutuyor. Dış ekran onarımları ise çok daha uygun fiyatlı olup sırasıyla 7.100 TL, 7.000 TL ve 6.400 TL olarak fiyatlandırılıyor.

    İç ekran, katlanır ekran teknolojisinin karmaşıklığı nedeniyle onarımı en pahalı parça. Premium Fold modelinde, hasarlı iç ekranın maliyeti neredeyse orta sınıf bir telefon kadar olabiliyor. Dış ekran onarımı ise iç ekrana kıyasla çok daha az maliyetli.

    Onarım fiyatları arttı!

    Bu fiyatlar geçen yıla göre de artış gösterdi. Türkiye’de, Z Fold 7 iç ekran onarımı 36.200 TL, Z Flip 7 iç ekran onarımı ise 17.000 TL tutuyordu; her ikisi de Z Fold 8 serisinin şu anki fiyatının oldukça altında. Öte yandan, dış ekran fiyatları neredeyse aynı kaldı.

    Samsung Galaxy Z Fold onarım fiyatları
    Model Ekran-Modül Onarımı Dış Ekran Onarımı
    Galaxy Fold 8 Ultra 41.800 TL 7.100 TL
    Galaxy Fold 8 38.300 TL 7.000 TL
    Galaxy Flip 8 19.300 TL 6.400 TL
    Galaxy Fold 7 36.200 TL 6.900 TL
    Galaxy Flip 7 17.000 TL 5.800 TL
    Galaxy Flip 7 FE 14.900 TL 5.200 TL

    Samsung, Z Fold 8'i kendi mağazasında 132 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.

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