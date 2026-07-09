Samsung Galaxy Z Fold 8 için kötü haber: AI odaklı yeni işlemci geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung'un bu ay tanıtması beklenen Galaxy Z Fold 8 serisiyle ilgili dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sızıntıya göre Qualcomm, Samsung için Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yapay zeka performansı geliştirilmiş özel bir sürümünü hazırlıyor. Böylece yeni katlanabilir modeller, 8 Elite Gen 6'dan güç alacak Galaxy S26 serisinden farklılaşabilir.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yeni sürümü ile geliyor

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8'de kullanılacak Snapdragon 8 Elite Gen 5, CPU ve GPU tarafında mevcut sürümle aynı özellikleri koruyacak. İşlemcinin performans çekirdeklerinin 4,74 GHz, Adreno 840 grafik biriminin ise 1,30 GHz frekansta çalışacağı belirtiliyor. Asıl değişikliğin ise NPU (Neural Processing Unit) tarafında yapılacağı paylaşıldı.

İddiaya göre Qualcomm, cihaz üzerindeki yapay zeka işlemleri ve çoklu görev performansını iyileştirmek amacıyla NPU üzerinde çeşitli optimizasyonlar gerçekleştirecek.

Daha verimli üretim süreci kullanılabilir

Sızıntı, yeni sürümün TSMC'nin 2 nm üretim teknolojisini kullanmayacağını ancak mevcut üretim sürecinin daha olgun hale gelmesi sayesinde enerji verimliliğinin artırılacağını da öne sürüyor. Böylece aynı saat hızları korunmasına rağmen güç tüketimi ve termal performans tarafında iyileştirmeler sunulabilir.

Ayrıca son dönemde artan DRAM maliyetlerinin yeni katlanabilir telefonların fiyatlarını yükseltebileceği konuşulurken, şirketin donanım tarafında ek avantajlar sunarak bu fiyat artışını desteklemek istediği belirtiliyor.

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Ancak söz konusu bilgilerin tamamının şimdilik sektör kaynaklarına dayanan iddialardan ibaret olduğunu ve Qualcomm ile Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatmak gerekiyor.

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