Samsung Galaxy Z Fold 8 için kötü haber: AI odaklı yeni işlemci geliyor

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yeni sürümü ile geliyor
Paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8'de kullanılacak Snapdragon 8 Elite Gen 5, CPU ve GPU tarafında mevcut sürümle aynı özellikleri koruyacak. İşlemcinin performans çekirdeklerinin 4,74 GHz, Adreno 840 grafik biriminin ise 1,30 GHz frekansta çalışacağı belirtiliyor. Asıl değişikliğin ise NPU (Neural Processing Unit) tarafında yapılacağı paylaşıldı.
İddiaya göre Qualcomm, cihaz üzerindeki yapay zeka işlemleri ve çoklu görev performansını iyileştirmek amacıyla NPU üzerinde çeşitli optimizasyonlar gerçekleştirecek.
Daha verimli üretim süreci kullanılabilir
Sızıntı, yeni sürümün TSMC'nin 2 nm üretim teknolojisini kullanmayacağını ancak mevcut üretim sürecinin daha olgun hale gelmesi sayesinde enerji verimliliğinin artırılacağını da öne sürüyor. Böylece aynı saat hızları korunmasına rağmen güç tüketimi ve termal performans tarafında iyileştirmeler sunulabilir.
Ayrıca son dönemde artan DRAM maliyetlerinin yeni katlanabilir telefonların fiyatlarını yükseltebileceği konuşulurken, şirketin donanım tarafında ek avantajlar sunarak bu fiyat artışını desteklemek istediği belirtiliyor.
Ancak söz konusu bilgilerin tamamının şimdilik sektör kaynaklarına dayanan iddialardan ibaret olduğunu ve Qualcomm ile Samsung tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatmak gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: