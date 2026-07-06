Galaxy Z Fold 8, OPPO Find N6'yı tahtından indirmeye geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni rapor, Galaxy Z Fold 8 katlanabilir telefonun seleflerine kıyasla ne kadar farklı olacağına dair yorumlar içeriyor. Özellikler kağıt üzerinde oldukça benzer görünse de, menteşedeki değişiklikler katlama ve açma işlemini bu sefer çok farklı hissettirecek.

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Samsung Galaxy Z Fold 8, yeni menteşe ile geliyor

Yakında çıkacak Galaxy Z Fold 8 serisi, katlama çizgisinin görünürlüğünü önemli ölçüde iyileştiren yeniden tasarlanmış bir menteşeye sahip olacak. Hem Galaxy Z Fold 8 hem de Z Fold 8 Ultra'daki menteşenin OPPO'nun Find N6'daki neredeyse görünmez katlama çizgisiyle aynı doğrultuda olduğu iddia ediliyor.

Samsung’un açma ve kapama hareketini daha kontrollü hissettirmek için katlama mekanizmasını yeniden tasarladığı bildiriliyor. Olumsuz sayılabilecek bir yanı olarak, belirli açılarda önceki nesil kadar kolay bir şekilde açık kalmayacağı belirtiyor. Bunun neden böyle olduğu belirsiz ancak doğruysa, kullanıcıların Samsung'un ünlü Flex modunu kullanırken sorun yaşayabileceğini görebiliriz.

Galaxy Z Fold 8 ne zaman çıkacak?

Galaxy Z Fold 8, diğer katlanır telefonlar, akıllı saatler ve kulaklıkla birlikte Temmuz’daki (22 Temmuz olabilir) Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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