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    S Pen hayranlarına kötü haber: Galaxy Z Fold 8 serisi Samsung kalemi desteklemiyor!

    Galaxy Z Fold 8 serisi resmen tanıtıldı. Yeni katlanır telefonlar etkileyici özelliklerle geliyor ancak ne Z Fold 8 Ultra ne de Z Fold 8, Samsung'un S Pen kalemini desteklemiyor.

    samsung z fold 8 & galaxy z flip 8 s pen kalem desteklemiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün Londra'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8'i tanıttı. Telefonlar güçlü özellikler ve kullanışlı fonksiyonlarla dolu olsa da, bir şey eksik: S Pen.

    Z Fold 7 ile S Pen kalem desteği kaldırılmıştı

    Ne Galaxy Z Fold 8 ne de Z Fold 8 Ultra, S Pen desteğine sahip değil. Bu, şaşırtıcı değil çünkü; Samsung, Galaxy Z Fold 7 ile birlikte kalem desteğini kaldırmıştı. Samsung, telefonu daha ince hale getirmek için Z Fold 7'den sayısallaştırıcı katmanı kaldırdı; S Pen desteği de kalkmış oldu. Bu katman, S Pen'in konumunu algılamaktan ve kullanıcıların Samsung cihazlarında yazı yazmasına, çizim yapmasına ve resim çizmesine olanak sağlamaktan sorumlu.

    Eski Z Fold modelleri, Galaxy S Ultra serisinin aksine kasasında S Pen için özel bir yuvaya sahip olmasa da, kullanıcılar S Pen’i ayrı olarak satın alıp Samsung'un S Pen’i saklayan kılıflarından birini kullanarak telefonla birlikte tutabiliyorlardı. S Pen yalnızca Z Fold serisinin iç ekranında destekleniyordu. Bu durum, kullanıcılar için bazı kullanım senaryolarını otomatik olarak ortadan kaldırıyordu; örneğin, arama sırasında hızlıca not almak gibi. Z Fold 8 serisiyle birlikte, Samsung'un S Pen desteğini getirmesi beklenmiyordu ancak, kalemin markanın en yeni nesil katlanabilir telefonlarında da desteklenmediği artık doğrulandı.

    Ne yazık ki, S Pen hayranıysanız, Galaxy S serisi ya da Galaxy Tab ile yetinmek zorunda kalacaksınız. Ya da eski Fold cihazınızı, daha fazla verim alamayacağınız zamana kadar kullanmaya devam edeceksiniz. Gelecekteki Fold modellerine gelince, Samsung'un geniş Fold modellerinin S Pen'i desteklemesi pek mümkün görünmüyor. Tabii ki Samsung sürpriz yapabilir.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Fiyatlara gelince, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 152 bin TL; Galaxy Z Fold 8 132 bin TL; Z Flip 8 ise 97 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de 11 Ağustos’ta satışa çıkacak.

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