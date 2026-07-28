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    Galaxy Z Fold 8, Ultra'nın önüne geçti: Popüler renk yeşil

    Galaxy Z Fold 8 ön siparişleri Samsung'un beklentilerini aştı! Kore ve diğer ülkelerde Z Fold 8 ön satışlarının Z Fold 8 Ultra'yı geçtiği iddia ediliyor. Popüler renk ise Samsung.com'a özel ada çayı.

    samsung galaxy z fold 8 ön siparişleri beklentilerin üzerinde Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçen hafta üç yeni katlanabilir telefon piyasaya sürdü. Galaxy Z Fold 8, en çok ilgi çeken cihaz oldu. Bu cihaz, 10:16 kapak ekranı ve 4:3 katlanabilir ekranıyla kompakt bir tasarım sunarak Z Fold 8 Ultra'dan farklılaşıyor. Şimdi ise cihazı ön sipariş verenler arasında geçici bir başarı yakaladığı görülüyor.

    Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra'dan daha fazla satıyor

    Koreli sızıntı kaynağı Lanzuk, Galaxy Z Fold 8 ön siparişlerinin Samsung'un beklentilerini aştığını iddia etti. Leaker, Samsung'un üretim hacmini Z Fold 8 Ultra'ya kıyasla %40 arttığını ancak hâlâ stok sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını ekledi. Ayrıca, çevrimdışı satış kanallarının stoklarının Eylül başı veya ortasına kadar gelebileceği, operatörlerin ise Ağustos ortasına kadar gecikme yaşayabileceği belirtiliyor. Bu durum Kore’ye özel olabilir.

    Bir başka leaker da Z Fold 8’in Samsung'un ana pazarı olan Kore'de Z Fold 8 Ultra'dan daha fazla sattığını paylaştı. Satışlar böyle giderse Z Fold 8, Samsung’un tüm zamanların en çok satan katlanabilir cihazı olabilir.

    Samsung'un kompakt cihazı, diğer Fold cihazlarına kıyasla video izlemek için ideal olan 4:3 katlanabilir ekrana sahip. Bu, 16:9 içerik izlerken daha küçük siyah çubuklar, 4:3 videolar izlerken siyah çubuk olmaması anlamına geliyor. Ayrıca, kısa ve geniş tasarımı onu Galaxy Z Fold 8 Ultra'dan daha kompakt hale getiriyor. Bununla birlikte, fiyatının 132 bin TL’den başlaması bazı insanları haklı olarak caydırabilir. Bu yüksek fiyata rağmen, Fold 8'in telefoto kamerası yok ve su ve toza karşı daha dayanıksız yapıda.

    Samsung.com'a özel Ada Çayı rengi hızla tükeniyor

    Samsung Galaxy Z Fold 8, dört renk seçeneğiyle satışa sunuldu; Krem, Grafit Gri, Lavanta ve Ada Çayı. Yeşil tonu yalnızca Samsung sitesinde mevcut ve bu Galaxy Z Fold 8 modeli yüksek talep görüyor.

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