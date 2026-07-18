Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8'in tanıtım görselleri sızdı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları neler sunacak?
Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8 Ultra, serinin en gelişmiş kamera sistemine sahip model olacak. Cihazda 200 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10 MP telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise hem kapak ekranında hem de katlanabilir iç ekranda 10 MP çözünürlüğünde selfie kameraları bulunuyor.
Fiyatlandırma konusunda da önceki sızıntılar geçerliliğini koruyor. Buna göre Galaxy Z Fold 8'in Avrupa'da 1.999 euro, ABD'de ise 1.899 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ise Avrupa'da 2.199 euro, ABD'de 2.099 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Flip 8'in ABD ve Avrupa fiyatları ise henüz ortaya çıkmış değil.
Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor.