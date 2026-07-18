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    Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8'in tanıtım görselleri sızdı

    Samsung'un 22 Temmuz'da tanıtacağı katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8'e ait resmi pazarlama materyalleri internete sızdırıldı.

    Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'in tanıtım görselleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerine ait resmi pazarlama materyalleri internete sızdırıldı. Paylaşılan görseller, yeni katlanabilir telefonların kamera sistemleri, batarya kapasiteleri ve video oynatma sürelerini doğrularken, daha önce ortaya çıkan teknik özellikleri de büyük ölçüde doğruluyor.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları neler sunacak?

    Sızdırılan bilgilere göre Galaxy Z Fold 8 Ultra, serinin en gelişmiş kamera sistemine sahip model olacak. Cihazda 200 MP çözünürlüğünde ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10 MP telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise hem kapak ekranında hem de katlanabilir iç ekranda 10 MP çözünürlüğünde selfie kameraları bulunuyor.

    Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'in tanıtım görselleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Standart Galaxy Z Fold 8 modeli ise 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera ile geliyor. Bu modelde telefoto kamera yer almıyor. Ön tarafta yine kapak ekranı ve iç ekranda 10 MP çözünürlüğünde iki selfie kamerası kullanılıyor. Galaxy Z Flip 8 ise 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ana ekrana yerleştirilen 10 MP ön kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
    Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'in tanıtım görselleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafında da önemli bilgiler doğrulandı. Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceği ve tek şarjla 27 saate kadar video oynatma süresi sunacağı belirtiliyor. Galaxy Z Fold 8'in ise 26 saate kadar video oynatma süresi sağlayacağı ifade edilirken, Z Flip 8 modelinde 4.300 mAh kapasiteli bataryaya yer verileceği görülüyor.

    Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'in tanıtım görselleri sızdı Tam Boyutta Gör

    Fiyatlandırma konusunda da önceki sızıntılar geçerliliğini koruyor. Buna göre Galaxy Z Fold 8'in Avrupa'da 1.999 euro, ABD'de ise 1.899 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın ise Avrupa'da 2.199 euro, ABD'de 2.099 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Galaxy Z Flip 8'in ABD ve Avrupa fiyatları ise henüz ortaya çıkmış değil.

    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor. 

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Leaked-Samsung-Z8-series-promotional-materials-confirm-battery-capacities-and-camera-specifications.1345651.0.html https://evleaks.substack.com/
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