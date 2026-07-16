Galaxy Z Fold 8 ve Fold8 Ultra'nın tüm özellikleri sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un 22 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerine ait kapsamlı teknik özellikler internete sızdırıldı. Yeni bilgiler, ekranlardan kameralara, bataryadan depolama seçeneklerine kadar birçok detayı doğruluyor.

Galaxy Z Fold 8 özellikleri

Sızdırılan detaylara göre Galaxy Z Fold 8, 7,6 inç büyüklüğünde 2448 x 1848 piksel çözünürlüğe ve 4:3 en-boy oranına sahip katlanabilir ana ekranla geliyor. Dış tarafta ise 5,5 inç boyutunda 1248 x 1972 piksel çözünürlüğünde ikinci ekran yer alıyor. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızını destekliyor. Ayrıca yeni modelde titanyum ekran alt katmanı kullanıldığı ve bunun ekran katlanma izini önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.

Performans tarafında ise telefona Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga seti eşlik edecek. RAM ve depolama seçenekleri arasında ise, 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+1TB olmak üzere üç seçenek yer alıyor. Z Fold 8'in arka yüzeyinde, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş ve 10MP dış selfie kamerası yer alalcak.

Batarya kapasitesi ise 4.800 mAh olarak belirtilirken, cihaz 45W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Son olarak Galaxy Z Fold 8 açıldığında yalnızca 4,5 mm kalınlığa sahip olacak. IP48 su ve toza dayanıklılık sertifikası bulunan model 201 gram ağırlığında. Avrupa fiyatının ise 1.999 eurodan başlayacağı belirtiliyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra özellikleri

Galaxy Z Fold8 Ultra ise serinin en üst modeli olarak konumlanıyor. Cihazda 2256 x 2504 piksel çözünürlüğünde katlanabilir ana ekran ve 6,5 inç büyüklüğünde 1080 x 2520 piksel çözünürlüğünde dış ekran bulunuyor. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızını destekliyor. İşlemci tarafında yine Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yer alırken, RAM ve depolama seçenekleri Fold 8 modeliyle aynı olacak.

Kamera kurulumu ise daha gelişmiş özellikler sunuyor. Buna göre cihazda 200MP OIS destekli ana kamera, 10MP 3x optik zoomlu telefoto kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera ve 10MP dış selfie kamerası yer alacak. Batarya kapasitesi 5.000 mAh olarak açıklanırken, 45W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği korunuyor.

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Galaxy Z Fold8 Ultra açıldığında yalnızca 4,1 mm kalınlığa sahip olacak ve 218 gram ağırlığında gelecek. Avrupa başlangıç fiyatının ise 2.199 euro olması bekleniyor. Sızıntıya göre Samsung, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modellerini 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıtacak. Etkinlikte Galaxy Z Flip8 serisi ve yeni Galaxy Watch modellerinin de duyurulması bekleniyor.

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Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra'nın tüm özellikleri sızdırıldı

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