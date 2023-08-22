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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold FE ve Flip FE ufukta göründü: İşte detaylar

    Akıllı telefon devi Samsung, odağını Galaxy FE modellerine çevirmiş durumda. Bu bağlamda çok yakında uygun fiyatlı Galaxy Z FE Fold ve Flip için hazırlıklara başlamış olabilir.
    Galaxy Z Fold FE ve Flip FE ufukta göründü: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak hem yüksek fiyat hem de dayanıklılık gibi sorunlar, bu ivmeyi yavaşlatıyor diyebiliriz. Bu bağlamda pazarın öncü isimlerinden Samsung, gelecek yıl kullanıcıları şaşırtabilir. Koreli devin ana akım Galaxy Z serisine kıyasla uygun fiyatlı Galaxy Z FE modellerini değerlendirdiği ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold FE ve Flip FE ufukta göründü

    Günümüz katlanabilir telefon pazarında rekabet büyük oranda artmış durumda. Öyle ki pazara yeni markaların dahil olmaya başladığını görüyoruz. Son raporlar ise, bu rekabetin daha da kızışacağını gösteriyor. Aktarıldığı kadarıyla Samsung, gelecek yıl çıkacak Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın ardından iki Galaxy Z FE (Fan Edition) modelini satışa sunacak.

    Bilmeyenler için FE modellerinin bütçe odaklı kırpılmış cihazlar olduğunu hatırlatalım. Galaxy Z Fold FE veya Flip FE ise katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşabilir. Tabii ki bu cihazların çıkış tarihi henüz net değil. Ancak yedinci nesil Galaxy Z serisinden önce çıkacağı belirtiliyor. 

    Ayrıca yeni raporda uzun bir süredir beklenen Galaxy S23 FE modelinden de bahsediliyor. Buna göre Samsung, Galaxy S23 FE'den itibaren FE cihazlara daha fazla odaklanacak ve artık daha düzenli olarak piyasaya çıkacak. Bu bağlamda Samsung'un iPhone SE benzeri bir marka stratejisi uyguladığını görebiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar pazarda etki bırakabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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