Samsung Galaxy Z TriFold ABD'de satışa çıktı: Dakikalar içerisinde tükendi

Tam Boyutta Gör Samsung, üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'u dün ABD'de satışa sundu. Telefon, 2.899 dolar gibi yüksek bir fiyattan satışa sunulmasına rağmen dakikalar içerisinde tükendi.

20 dakikada tükendi

Galaxy Z TriFold, Samsung’un resmi internet mağazasında ve Samsung Experience Store’larda sınırlı sayıda piyasaya çıktı. Bildirildiğine göre cihaz yaklaşık 20 dakika içerisinde tükendi. Her ne kadar bu etkileyici görünse de, Samsung kaç adet satışa sunduğunu açıklamadığı için talebin ne kadar yüksek olduğunu tam olarak bilmiyoruz.

Galaxy Z TriFold yalnızca Crafted Black renk seçeneğiyle ve tek bir 512 GB depolama versiyonuyla satışa sunuldu. Samsung, cihazı ilk kez Güney Kore’de satışa sunmuş ve orada da kısa süre içerisinde tükenmişti.

Samsung’a göre Galaxy Z TriFold daha çok bir teknoloji vitrini niteliği taşıyor. Katlanabilir telefon meraklılarına ve genel olarak teknoloji tutkunlarına hitap etmeyi amaçlıyor. Hatta 2.899 dolarlık fiyatına rağmen Samsung’un bu cihazı zararına sattığı belirtiliyor.

