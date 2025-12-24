Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z TriFold dayanıklılık testi sonuçlandı: Menteşeler ne zaman pes etti?

    Samsung’un üçe katlanabilir ilk telefonu Galaxy Z TriFold, dayanıklılık testine girdi. Cihaz yaklaşık 144 bin katlamada menteşe direncini kaybederken katlanabilir ekran sorunsuz çalışmaya devam etti.

    Galaxy Z TriFold dayanıklılık testinde: Kaç kez katlanabildi? Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, dayanıklılığıyla ilgili soru işaretlerini gidermek için zorlu bir teste girdi. Şirket, cihazın 200 bin kez katlanıp açılabilecek şekilde tasarlandığını ve bunun yaklaşık beş yıllık normal kullanıma karşılık geldiğini açıklamıştı. Ancak ilk nesil bir ürün olması, iki ayrı menteşe yapısı ve iki noktadan katlanan geniş ekranı nedeniyle gerçek kullanım dayanımı merak konusuydu. Şimdi ise bu merak giderilmiş durumda.

    Güney Koreli Youtube kanalı Omokgyo Electronics Shopping Mall tarafından gerçekleştirilen canlı yayında Galaxy Z TriFold, günlerce aralıksız şekilde katlanıp açıldı. Yayında üç farklı kişi sırayla cihazı manuel olarak kullanarak test sürecini devam ettirdi. Amaç, telefon tamamen işlevini yitirene kadar katlama sayısını görmekti. Test sırasında, katlama sayısını doğru ölçebilmek için ekranların üzerine sensörler yerleştirildi ve tüm süreç kayıt altına alındı.

    Menteşelerin ömrü birbirinden farklı

    Uzun süren testin ilk dikkat çekici bulgusu, cihazdaki iki menteşenin farklı aşamalarda ses yapmaya başlaması oldu. İlk menteşe yaklaşık 61 bin katlamadan sonra gıcırdama benzeri sesler üretmeye başladı. İkinci menteşede ise bu durum 121 bin katlama sonrasında ortaya çıktı. Asıl kritik aşama ise yaklaşık 144 bin katlama ve açma işleminden sonra yaşandı. Bu noktada menteşelerin esnekliği belirgin şekilde azaldı ve cihaz, açık pozisyonda durmakta zorlanmaya başladı.

    Buna rağmen test boyunca katlanabilir ekranın herhangi bir işlev kaybı yaşamadığı özellikle vurgulandı. Görüntüde bozulma, dokunmatik sorunları ya da ekranın çalışmaması gibi bir problem görülmedi. Ortaya çıkan 144 bin katlama sonucu, Samsung’un açıkladığı 200 binlik iddianın altında kalsa da test koşullarının gerçek kullanım senaryosundan oldukça farklı olduğu belirtiliyor. Normal bir kullanıcı, telefonu günlerce aralıksız şekilde katlayıp açmıyor. Ayrıca ekranların üzerine yerleştirilen sensörlerin, menteşe mekanizmasına ek yük bindirmiş olabileceği ve bunun da sonuçları etkilemiş olabileceği ifade ediliyor.

    Dayanıklılık tarafında dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung’un farklı katlanabilir modelleri arasındaki fark. Galaxy Z TriFold’un açıklanan katlama ömrü, markanın bir diğer modeli olan Galaxy Z Fold 7’nin 500 bin katlamaya kadar dayanabilen yapısının oldukça gerisinde kalıyor. Bu durum, üçe katlanabilir formun henüz erken bir aşamada olduğunu da açıkça gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tudors boykot mu dubai ye gidenlerin yorumları ioniq 5 yorumlar at lastik güncel borç + ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum