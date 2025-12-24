Galaxy Z TriFold dayanıklılık testi sonuçlandı: Menteşeler ne zaman pes etti?

Güney Koreli Youtube kanalı Omokgyo Electronics Shopping Mall tarafından gerçekleştirilen canlı yayında Galaxy Z TriFold, günlerce aralıksız şekilde katlanıp açıldı. Yayında üç farklı kişi sırayla cihazı manuel olarak kullanarak test sürecini devam ettirdi. Amaç, telefon tamamen işlevini yitirene kadar katlama sayısını görmekti. Test sırasında, katlama sayısını doğru ölçebilmek için ekranların üzerine sensörler yerleştirildi ve tüm süreç kayıt altına alındı.
Menteşelerin ömrü birbirinden farklı
Uzun süren testin ilk dikkat çekici bulgusu, cihazdaki iki menteşenin farklı aşamalarda ses yapmaya başlaması oldu. İlk menteşe yaklaşık 61 bin katlamadan sonra gıcırdama benzeri sesler üretmeye başladı. İkinci menteşede ise bu durum 121 bin katlama sonrasında ortaya çıktı. Asıl kritik aşama ise yaklaşık 144 bin katlama ve açma işleminden sonra yaşandı. Bu noktada menteşelerin esnekliği belirgin şekilde azaldı ve cihaz, açık pozisyonda durmakta zorlanmaya başladı.
Buna rağmen test boyunca katlanabilir ekranın herhangi bir işlev kaybı yaşamadığı özellikle vurgulandı. Görüntüde bozulma, dokunmatik sorunları ya da ekranın çalışmaması gibi bir problem görülmedi. Ortaya çıkan 144 bin katlama sonucu, Samsung’un açıkladığı 200 binlik iddianın altında kalsa da test koşullarının gerçek kullanım senaryosundan oldukça farklı olduğu belirtiliyor. Normal bir kullanıcı, telefonu günlerce aralıksız şekilde katlayıp açmıyor. Ayrıca ekranların üzerine yerleştirilen sensörlerin, menteşe mekanizmasına ek yük bindirmiş olabileceği ve bunun da sonuçları etkilemiş olabileceği ifade ediliyor.
Dayanıklılık tarafında dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung'un farklı katlanabilir modelleri arasındaki fark. Galaxy Z TriFold'un açıklanan katlama ömrü, markanın bir diğer modeli olan Galaxy Z Fold 7'nin 500 bin katlamaya kadar dayanabilen yapısının oldukça gerisinde kalıyor. Bu durum, üçe katlanabilir formun henüz erken bir aşamada olduğunu da açıkça gösteriyor.