Galaxy Z TriFold dayanıklılık testi sonuçlandı: Menteşeler ne zaman pes etti?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung’un ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold, dayanıklılığıyla ilgili soru işaretlerini gidermek için zorlu bir teste girdi. Şirket, cihazın 200 bin kez katlanıp açılabilecek şekilde tasarlandığını ve bunun yaklaşık beş yıllık normal kullanıma karşılık geldiğini açıklamıştı. Ancak ilk nesil bir ürün olması, iki ayrı menteşe yapısı ve iki noktadan katlanan geniş ekranı nedeniyle gerçek kullanım dayanımı merak konusuydu. Şimdi ise bu merak giderilmiş durumda.

Güney Koreli Youtube kanalı Omokgyo Electronics Shopping Mall tarafından gerçekleştirilen canlı yayında Galaxy Z TriFold, günlerce aralıksız şekilde katlanıp açıldı. Yayında üç farklı kişi sırayla cihazı manuel olarak kullanarak test sürecini devam ettirdi. Amaç, telefon tamamen işlevini yitirene kadar katlama sayısını görmekti. Test sırasında, katlama sayısını doğru ölçebilmek için ekranların üzerine sensörler yerleştirildi ve tüm süreç kayıt altına alındı.

Menteşelerin ömrü birbirinden farklı

Uzun süren testin ilk dikkat çekici bulgusu, cihazdaki iki menteşenin farklı aşamalarda ses yapmaya başlaması oldu. İlk menteşe yaklaşık 61 bin katlamadan sonra gıcırdama benzeri sesler üretmeye başladı. İkinci menteşede ise bu durum 121 bin katlama sonrasında ortaya çıktı. Asıl kritik aşama ise yaklaşık 144 bin katlama ve açma işleminden sonra yaşandı. Bu noktada menteşelerin esnekliği belirgin şekilde azaldı ve cihaz, açık pozisyonda durmakta zorlanmaya başladı.

Buna rağmen test boyunca katlanabilir ekranın herhangi bir işlev kaybı yaşamadığı özellikle vurgulandı. Görüntüde bozulma, dokunmatik sorunları ya da ekranın çalışmaması gibi bir problem görülmedi. Ortaya çıkan 144 bin katlama sonucu, Samsung’un açıkladığı 200 binlik iddianın altında kalsa da test koşullarının gerçek kullanım senaryosundan oldukça farklı olduğu belirtiliyor. Normal bir kullanıcı, telefonu günlerce aralıksız şekilde katlayıp açmıyor. Ayrıca ekranların üzerine yerleştirilen sensörlerin, menteşe mekanizmasına ek yük bindirmiş olabileceği ve bunun da sonuçları etkilemiş olabileceği ifade ediliyor.

Galaxy A37 ve A57'nin kamera özellikleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Dayanıklılık tarafında dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung’un farklı katlanabilir modelleri arasındaki fark. Galaxy Z TriFold’un açıklanan katlama ömrü, markanın bir diğer modeli olan Galaxy Z Fold 7’nin 500 bin katlamaya kadar dayanabilen yapısının oldukça gerisinde kalıyor. Bu durum, üçe katlanabilir formun henüz erken bir aşamada olduğunu da açıkça gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: