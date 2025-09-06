Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z TriFold: Samsung’un yeni katlanabilir telefonu nasıl açılacak?

    Samsung’un üç katlı katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold’a ait yeni bir animasyon, cihazın açılma mekanizmasını bir kez daha doğruluyor. İşte yeni detaylar:  

    Galaxy Z TriFold: Samsung’un yeni telefonu nasıl açılacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki yeniliklerini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen yeni modeli Galaxy Z TriFold, 5 yıl önce tanıtılan Galaxy Z Flip’ten bu yana piyasaya sürülecek ilk ek katlanabilir cihaz olacak. Son günlerde ortaya çıkan yeni bir resmi animasyon, cihazın açılma ve katlanma mekanizmasına dair önemli detayları yeniden gözler önüne serdi.

    İşte Galaxy Z TriFold’un katlanma mekanizması detayları:

    Sosyal medyada paylaşılan video, Galaxy Z TriFold’un tasarımına dair yeni ipuçları sunuyor. Görüntülerde cihazın, güçlü arka kamera modülünü özçekimler için kullanabilme özelliği de vurgulanıyor. Bu, Android ekosistemindeki birçok katlanabilir modelde gördüğümüz bir özellik olsa da Samsung’un geliştirdiği mekanizma tasarım açısından farklılık gösteriyor.

    Yeni animasyon, cihazın üç parçalı yapısının nasıl çalıştığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Galaxy Z TriFold, önce sağ panelden ardından sol panelden dışa doğru katlanarak kapalı konuma geçiyor. Böylece kullanıcı, cihazı açarken ya da kapatırken daha stabil ve sorunsuz bir deneyim yaşayacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    range rover 3.0 tdv6 motor ömrü operatör değişikliği viking lastik yorum opel vectra a kasa kronik sorunları chery tiggo 7 pro yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum