Galaxy Z TriFold: Samsung’un yeni katlanabilir telefonu nasıl açılacak?

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki yeniliklerini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen yeni modeli Galaxy Z TriFold, 5 yıl önce tanıtılan Galaxy Z Flip’ten bu yana piyasaya sürülecek ilk ek katlanabilir cihaz olacak. Son günlerde ortaya çıkan yeni bir resmi animasyon, cihazın açılma ve katlanma mekanizmasına dair önemli detayları yeniden gözler önüne serdi.

İşte Galaxy Z TriFold’un katlanma mekanizması detayları:

Sosyal medyada paylaşılan video, Galaxy Z TriFold’un tasarımına dair yeni ipuçları sunuyor. Görüntülerde cihazın, güçlü arka kamera modülünü özçekimler için kullanabilme özelliği de vurgulanıyor. Bu, Android ekosistemindeki birçok katlanabilir modelde gördüğümüz bir özellik olsa da Samsung’un geliştirdiği mekanizma tasarım açısından farklılık gösteriyor.

Yeni animasyon, cihazın üç parçalı yapısının nasıl çalıştığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Galaxy Z TriFold, önce sağ panelden ardından sol panelden dışa doğru katlanarak kapalı konuma geçiyor. Böylece kullanıcı, cihazı açarken ya da kapatırken daha stabil ve sorunsuz bir deneyim yaşayacak.

