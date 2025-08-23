Samsung Galaxy Z TriFold tanıtıma yaklaşıyor: Çoklu görev ve yeni arayüz

Tam Boyutta Gör Samsung’un merakla beklenen ilk üç katlı telefonu Galaxy Z TriFold, yıl bitmeden tanıtılabilir. Resmi lansman öncesinde ortaya çıkan yeni sızıntılar, cihazın kullanıcı arayüzü tasarımı ve çoklu görev performansına dair önemli ipuçları veriyor. Özellikle geniş katlanabilir ekranı, yenilenmiş çoklu görev deneyimi ve Split Trio adı verilen yeni özelliği ile Galaxy Z TriFold, katlanabilir telefon pazarında dikkat çekecek.

One UI 8.5 ile gelen Split Trio, aynı anda üç uygulama desteği sunacak

Samsung’un yeni amiral gemisi olarak konumlandırılması beklenen Galaxy Z TriFold’un, 10,1 inç büyüklüğünde dahili katlanabilir bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu geniş ekran sayesinde kullanıcılar, aynı anda üç uygulamayı yan yana rahatlıkla kullanabilecek.

Mevcut Galaxy Z Fold serisinde de üç uygulamayı yan yana açmak mümkün olsa da, bu pencerelerden ikisi ekranın yalnızca %25’lik kısmını kaplıyor. Bu durum, özellikle verimlilik odaklı kullanıcılar için uygulamalar arasında geçiş yapmayı zorlaştırıyordu. Ancak Galaxy Z TriFold, her uygulama penceresini normal bir telefon ekranı boyutunda açarak daha konforlu bir deneyim sunacak. Bu geliştirilmiş çoklu görev özelliği, Samsung’un yeni arayüzü One UI 8.5 ile birlikte gelecek.

Tam Boyutta Gör Sızıntılara göre Samsung, Galaxy Z TriFold’a özel geliştirdiği Split Trio özelliğiyle çoklu görev deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar, üç farklı uygulamayı normal telefon ekranı boyutunda, yan yana ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler. Böylece özellikle iş, eğitim ve içerik üretimi gibi senaryolarda verimlilik önemli ölçüde artacak.

Ayrıca cihazın kapak ekranı ile dahili katlanabilir ekran arasında içerik yansıtma özelliği de dikkat çekiyor. Kapak ekranındaki üç ana ekran düzeni, dahili ekrana aktarılabilecek. Böylece kullanıcılar, ana ekranlarını geniş ekran üzerinde daha verimli yönetebilecekler. İstemeyenler için bu özellik, mevcut Galaxy Z Fold modellerinde olduğu gibi isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabilecek.

Donanım tarafında ise sızıntılar, Snapdragon 8 Elite işlemcisine işaret ediyor. Güçlü işlemciye ek olarak cihazın üçlü kamera kurulumu, ince tasarımı ve Galaxy Z Fold 7’ye kıyasla daha büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Son olarak Samsung’un Galaxy Z TriFold’u 2025’in son çeyreğinde tanıtması bekleniyor ve fiyatlandırma henüz doğrulanmasa da 2.500 ila 3.000 dolar arasında olması kuvvetle muhtemel.

