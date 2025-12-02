Giriş
    Galaxy Z TriFold'un dayanıklılığı nasıl sağlandı? İşte test videosu

    Samsung, ilk üçe katlanır telefonu Galaxy Z TriFold'u tanıttı. Şirket ardından meraklılar için telefonun nasıl üretildiğini ve kalite testlerinden geçtiğini gösteren bir video yayınladı.

    Samsung Galaxy Z TriFold dayanıklılık testi videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z TriFold'u duyurduktan sonra üçe katlanabilir telefonun nasıl üretildiğini ayrıntılarıyla anlatan resmi bir kamera arkası videosu yayınladı.

    Galaxy Z TriFold ne kadar dayanıklı?

    Samsung, videoda Galaxy Z TriFold'un ana ekranının 200.000 katlanabilirlik derecesine sahip olduğunu açıklıyor. Şirket, bunun cihazı beş yıl boyunca günde yaklaşık 100 katlamaya eşdeğer olduğunu iddia ediyor. Bu rakamın Samsung'un dahili dayanıklılık testlerine dayandığını ve bağımsız olarak onaylanmadığını belirtmekte fayda var. Buna karşılık, Galaxy Z Fold 7, 500.000 katlanabilirlik derecesine sahipti; bu da TriFold'un kağıt üzerinde daha düşük dayanıklılık derecesine sahip olduğu anlamına geliyor ancak daha karmaşık tasarımı muhtemelen mühendislik kısıtlamalarını artırmış.

    Samsung, dayanıklılık kriterine ulaşmak için TriFold için özel olarak yeni bir montaj süreci geliştirdi. Videoda şirketin iki Armor Flex menteşeyi nasıl entegre ettiği, daha düz bir katlanabilir ekran yüzeyi oluşturmak için gelişmiş yapıştırma teknolojisini nasıl kullandığı ve daha ince ve daha güçlü bir yapı elde etmek için ana ekranı kontrollü baskı altında nasıl bastırdığına dikkat çekiliyor. Samsung ayrıca, tutarlı katlama pürüzsüzlüğü ve yapısal bütünlüğü sağlamak için tasarlanmış ek dayanıklılık testleri ve kalite kontrollerini de gösteriyor.

    Galaxy Z TriFold öne çıkan özellikleri

    Galaxy Z TriFold, 10 inçlik tablet boyutunda bir ekrana dönüşüyor, en ince noktasında 3.9 mm kalınlığında ve Galaxy için özel Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alıyor. 200 MP kamera, Samsung'un katlanabilir cihazlarında bugüne kadar kullandığı en yüksek kapasiteli pil (5600 mAh), 45 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj özelliğine sahip. Galaxy Z TriFold'un form faktörü, üç pencereli çoklu görev, bağımsız Samsung DeX, dört adede kadar sanal çalışma alanı desteği ve cihazı yanlış katlama durumunda kullanıcıları uyaran otomatik alarm sistemi gibi yeni özellikler de sunuyor.

