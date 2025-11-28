Galaxy Z TriFold'un fiyatı sızdırıldı: Beklenenden ucuz olacak

Daha uygun fiyatla geliyor
Samsung Galaxy Z TriFold'un Güney Kore fiyatının yaklaşık 3.6 milyon won, yani 2.447 dolar olacağı ortaya çıktı. Bu rakam, önceki 4 milyon wonluk beklentinin ciddi şekilde altında. Ayrıca TriFold, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu için tahmin edilen 2.399 dolarlık fiyat bandının yalnızca 50 dolar üzerinde konumlanıyor.
Teknik tarafta TriFold, iki menteşeli üç katlanabilir tasarımıyla geliyor. Bu menteşelerden biri daha dar bir kıvrım yaratarak iç kısımdaki hassas ekranların üst üste kapanmasını sağlıyor. Bu da hem dayanıklılığı artırıyor hem de tasarımı Huawei Mate XT gibi hibrit yapılı modellerden ayırıyor. Panel kalınlıkları ise 3.9 mm ile 4.2 mm arasında değişecek.
Son olarak TriFold, üç parçalı batarya yapısıyla geliyor ve toplam kapasitenin 5.437 mAh ile 5600 mAh arasında olduğu paylaşılmıştı. İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan güç alacak. Tüm bu özelliklerin titanyum gövdeyle birleştiğini de eklemek gerekiyor. Samsung’un Galaxy Z TriFold’u Aralık ayında tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
