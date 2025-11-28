Galaxy Z TriFold'un fiyatı sızdırıldı: Beklenenden ucuz olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z TriFold için fiyatlandırma stratejisini netleştirmeye başladı. Üçe katlanan yeni modelin, Apple'ın önümüzdeki yıl çıkması beklenen iPhone Fold modeline karşı konumlanacağı söyleniyor. Güney Koreli kaynaklara göre cihaz, daha önce tahmin edilenden daha ucuz olacak.

Daha uygun fiyatla geliyor

Samsung Galaxy Z TriFold'un Güney Kore fiyatının yaklaşık 3.6 milyon won, yani 2.447 dolar olacağı ortaya çıktı. Bu rakam, önceki 4 milyon wonluk beklentinin ciddi şekilde altında. Ayrıca TriFold, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu için tahmin edilen 2.399 dolarlık fiyat bandının yalnızca 50 dolar üzerinde konumlanıyor.

Teknik tarafta TriFold, iki menteşeli üç katlanabilir tasarımıyla geliyor. Bu menteşelerden biri daha dar bir kıvrım yaratarak iç kısımdaki hassas ekranların üst üste kapanmasını sağlıyor. Bu da hem dayanıklılığı artırıyor hem de tasarımı Huawei Mate XT gibi hibrit yapılı modellerden ayırıyor. Panel kalınlıkları ise 3.9 mm ile 4.2 mm arasında değişecek.

Tam Boyutta Gör TriFold'un en dikkat çekici yönü ise 10 inçlik OLED iç ekranı. Galaxy Z Fold 7’nin 8 inçlik paneline kıyasla daha geniş bir çalışma yüzeyi sağlayan bu ekran, cihazı tablet benzeri bir kullanım senaryosuna taşıyor. 6.5 inçlik dış ekran ise günlük kullanımda klasik bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Kamera tarafında ise 200 MP ana sensör, 100x zoom desteği, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik zoom sunan 10 MP telefoto kamera bulunuyor.

Samsung, güç tüketimini %96 azaltan bellek teknolojisi geliştirdi

Son olarak TriFold, üç parçalı batarya yapısıyla geliyor ve toplam kapasitenin 5.437 mAh ile 5600 mAh arasında olduğu paylaşılmıştı. İşlemci tarafında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformundan güç alacak. Tüm bu özelliklerin titanyum gövdeyle birleştiğini de eklemek gerekiyor. Samsung’un Galaxy Z TriFold’u Aralık ayında tanıtması bekleniyor.

