Galaxy Z TriFold'un tasarımı patent dosyasında ortaya çıktı: Üç adet pile sahip olacak

GalaxyClub tarafından ortaya çıkarılan detaylı çizimlere göre, Galaxy Z TriFold tek ya da çift değil, üç ayrı bataryadan güç alıyor. Her bir katlanabilir bölümde bir batarya bulunuyor ve bu bataryaların boyutları birbirinden farklı.
Samsung Galaxy Z TriFold neler sunacak ve ne zaman piyasaya çıkacak?
Donanım tarafında ise söylentiler, cihazın Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağını, 16 GB’a kadar RAM, 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 5x optik zoomlu 50 MP telefoto lens içereceğini belirtiyor. Ekran tarafında, 10 inç büyüklüğünde katlanabilir Dynamic AMOLED 2X panelin kullanılması bekleniyor. Bu ekranın, Galaxy Z Fold modellerine kıyasla daha geniş bir en-boy oranına sahip olacağı için daha tablet benzeri bir deneyim sunacak.
Önceki haberlere göre Samsung, Galaxy Z TriFold'u Ekim ayı sonunda tanıtabilir. Ancak, yalnızca Çin ve Kore'de satışa sunulan Galaxy Z Fold SE gibi, yeni model de sınırlı pazarlarda satışa sunulabilir.
