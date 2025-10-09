Giriş
    Galaxy Z TriFold'un tasarımı patent dosyasında ortaya çıktı: Üç adet pile sahip olacak

    Ortaya çıkan bir patent başvurusu, Samsung’un yakında tanıtılması beklenen üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold’un nihai tasarımını ortaya koydu. Peki telefon neler sunacak?

    Galaxy Z TriFold'un tasarımı patent dosyasında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir patent başvurusu, Samsung’un yakında tanıtılması beklenen üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold’un nihai tasarımını ortaya koyuyor. Cihaz, genişletilmiş bir Galaxy Z Fold 7’yi andırıyor olsa da, aslında tamamen farklı bir iç yapıya sahip.

    GalaxyClub tarafından ortaya çıkarılan detaylı çizimlere göre, Galaxy Z TriFold tek ya da çift değil, üç ayrı bataryadan güç alıyor. Her bir katlanabilir bölümde bir batarya bulunuyor ve bu bataryaların boyutları birbirinden farklı.

    Galaxy Z TriFold'un tasarımı patent dosyasında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kameraların bulunduğu kısım, en küçük bataryayı barındırıyor. Kapak ekranının bulunduğu orta bölüm, ikinci en büyük bataryayı içeriyor. Katlandığında iki bölüm arasında kalan üçüncü segment ise en büyük bataryayı taşıyor. Ancak belgeler, batarya kapasitesi ya da şarj hızlarıyla ilgili herhangi bir teknik bilgi sunmuyor.

    Galaxy Z TriFold'un tasarımı patent dosyasında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Z TriFold'un tasarımı patent dosyasında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Buna rağmen, çizimler cihazın genel tasarımı ve yapısı hakkında oldukça net bir fikir veriyor. Önceki belirsiz prototip patentlerine kıyasla, bu belgeler çok daha fazla detay sunuyor. Örneğin alttaki çizim, cihazın segmentlerinin hangi sırayla katlanması gerektiğini gösteriyor.

    Galaxy Z TriFold'un tasarımı patent dosyasında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Z TriFold neler sunacak ve ne zaman piyasaya çıkacak?

    Donanım tarafında ise söylentiler, cihazın Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağını, 16 GB’a kadar RAM, 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 5x optik zoomlu 50 MP telefoto lens içereceğini belirtiyor. Ekran tarafında, 10 inç büyüklüğünde katlanabilir Dynamic AMOLED 2X panelin kullanılması bekleniyor. Bu ekranın, Galaxy Z Fold modellerine kıyasla daha geniş bir en-boy oranına sahip olacağı için daha tablet benzeri bir deneyim sunacak.

    Önceki haberlere göre Samsung, Galaxy Z TriFold'u Ekim ayı sonunda tanıtabilir. Ancak, yalnızca Çin ve Kore'de satışa sunulan Galaxy Z Fold SE gibi, yeni model de sınırlı pazarlarda satışa sunulabilir.

