Galaxy Z Wide Fold'un ilk resmi görüntüleri sızdı

Galaxy Z Wide Fold One UI 9 içerisinde ortaya çıktı
Geçen yıl, bu gizemli cihazla ilgili ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladığında model numarası SM-F971U ile ilişkilendirildiğini görmüştük. Daha sonra bu model numarasının “H8” kod adıyla anıldığı da fark edilmişti. Aynı kod adı şimdi One UI 9 içindeki bu animasyon dosyalarında karşımıza çıktı. Üstelik Samsung bu animasyonların hem açık hem de koyu tema versiyonlarını da hazırlamış.
Cihazın One UI 9 dosyalarında yer alması, Wide Fold'un Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte bu yaz tanıtılabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Telefonla ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.