Galaxy Z Wide Fold'un ilk resmi görüntüleri sızdı

[image][/image] Bir süredir Samsung’un katlanabilir ürün ailesini “Wide Fold” adı verilen daha geniş form faktörlü bir modelle genişletmeyi planladığı konuşuluyordu. Daha önce bazı kaynaklar cihazın nasıl görünebileceğine dair tahmini çizimler paylaşmıştı ancak bunlar somut bir kanıta dayanmıyordu. Şimdi ise ilk kez Samsung kaynaklı gerçek görsellerle telefonun tasarımına göz atma fırsatı yakaladık.

Galaxy Z Wide Fold One UI 9 içerisinde ortaya çıktı

Geçen yıl, bu gizemli cihazla ilgili ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladığında model numarası SM-F971U ile ilişkilendirildiğini görmüştük. Daha sonra bu model numarasının “H8” kod adıyla anıldığı da fark edilmişti. Aynı kod adı şimdi One UI 9 içindeki bu animasyon dosyalarında karşımıza çıktı. Üstelik Samsung bu animasyonların hem açık hem de koyu tema versiyonlarını da hazırlamış.

[image][/image] Elbette bu görseller cihazı tüm detaylarıyla göstermiyor. Örneğin Samsung’un arka kamera tasarımında alışılmış çıkıntılı kamera adasını koruması bekleniyor ancak bu animasyonlarda buna dair bir iz yok. Yine de bu görüntüler, cihazın boyutları ve genel tasarım dili hakkında doğrudan Samsung kaynaklı bir fikir verdiği için oldukça değerli.

Cihazın One UI 9 dosyalarında yer alması, Wide Fold’un Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte bu yaz tanıtılabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Telefonla ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

