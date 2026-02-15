Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Wide Fold'un ilk resmi görüntüleri sızdı

    Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı geniş ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Wide Fold'un animasyon görüntüleri One UI 9 içerisinde keşfedildi. İşte cihazın tasarımı...

    [image][/image]
    Bir süredir Samsung’un katlanabilir ürün ailesini “Wide Fold” adı verilen daha geniş form faktörlü bir modelle genişletmeyi planladığı konuşuluyordu. Daha önce bazı kaynaklar cihazın nasıl görünebileceğine dair tahmini çizimler paylaşmıştı ancak bunlar somut bir kanıta dayanmıyordu. Şimdi ise ilk kez Samsung kaynaklı gerçek görsellerle telefonun tasarımına göz atma fırsatı yakaladık.

    Galaxy Z Wide Fold One UI 9 içerisinde ortaya çıktı

    Geçen yıl, bu gizemli cihazla ilgili ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladığında model numarası SM-F971U ile ilişkilendirildiğini görmüştük. Daha sonra bu model numarasının “H8” kod adıyla anıldığı da fark edilmişti. Aynı kod adı şimdi One UI 9 içindeki bu animasyon dosyalarında karşımıza çıktı. Üstelik Samsung bu animasyonların hem açık hem de koyu tema versiyonlarını da hazırlamış.

    [image][/image]
    Elbette bu görseller cihazı tüm detaylarıyla göstermiyor. Örneğin Samsung’un arka kamera tasarımında alışılmış çıkıntılı kamera adasını koruması bekleniyor ancak bu animasyonlarda buna dair bir iz yok. Yine de bu görüntüler, cihazın boyutları ve genel tasarım dili hakkında doğrudan Samsung kaynaklı bir fikir verdiği için oldukça değerli.

    Cihazın One UI 9 dosyalarında yer alması, Wide Fold’un Z Fold 8 ve Z Flip 8 ile birlikte bu yaz tanıtılabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Telefonla ilgili daha fazla detay ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daf cf 430 kullanıcı yorumları clash of clans bot muhabbet kuşu ayakları tutmuyor emg yaptıranların yorumları rölantide egzozdan pat pat ses gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max 16
    HP Omen Max 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum