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    Gallipoli oyunun fiyatı belli oldu, çıkışta indirim var

    BlackMill Games imzasını taşıyan Gallipoli oyunu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın davetiyle Gelibolu’da lansman gerçekleştirdi.           

    Gallipoli Tam Boyutta Gör
    Tannenberg ve Isonzo oyunlarıyla tanınan BlackMill Games stüdyosunun yeni yapımı Gallipoli iddialı bir lansman hazırladı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın davetiyle Gelibolu’da gerçekleşen lansmanda fiyatlar da belli oldu.

    Gallipoli fiyatları belli oldu

    Gallipoli oyunu, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ve İngiliz İmparatorluğu kuvvetlerinin karşı karşıya geldiği Çanakkale ve Mezopotamya cephelerini konu alıyor. 25v25 şeklinde muharebe yapabileceğiniz oyunda sahil çıkarmalarından çöl seferlerine kadar farklı ortamlar bulunuyor.

    Döneme ait onlarca silah ve ekipman yer alırken takım içerisinde subay, makineli tüfekçi, sıhhiye gibi üyeler yer alıyor. Takım eksik kaldığında ise botlarla doldurulabiliyor. PC ve konsollar için 20 Ağustos tarihinde çıkacak oyun için özel bir Türkçe hücum marşı da bestelenmiş.

    Gallipoli oyunu Steam mağazasında 9.99$, Epic Games mağazasında ise 450TL olacak. PS 5 ve Xbox Series X/S konsolları için de 1089TL seviyesi konuşuluyor. Ayrıca çıkışa özel yüzde 25 indirim olacağı bilgisi verildi.



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