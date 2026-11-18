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Oynat The Game Awards 2026 adayları duyuruldu. Grand Theft Auto 6, henüz piyasaya sürülmeden aldığı sekiz adaylıkla organizasyona damga vurdu. Oyun, Yılın Oyunu dâhil birçok prestijli kategoride Resident Evil Requiem ve 007 First Light gibi dev yapımlarla yarışıyor. Yayıncı tarafında ise Nintendo toplam 12 adaylıkla zirvede yer alıyor. Kazananlar 10 Aralık'taki törende açıklanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 2026 The Game Awards adayları açıklandı. Bu yıl, oyun dünyasının en çok ses getiren ve merakla beklenen yapımlarından bazılarına ev sahipliği yapması bakımından, muhtemelen sektör tarihindeki en önemli yıllardan biri olarak öne çıkıyor. Resident Evil Requiem ile Leon Kennedy’nin uzun zamandır beklenen dönüşüne, hayranların 2020’den beri yolunu gözlediği 007 First Light’ın çıkışına ve elbette GTA 6*nın çıkışına tanıklık ettik.

The Game Awards 2025 kazananları açıklandı: İşte yılın oyunu! 11 ay önce eklendi

GTA VI, sekiz kategoride aday gösterildi

GTA VI, Yılın Oyunu, En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Sanat Yönetmenliği, En İyi Müzik ve Beste, En İyi Ses Tasarımı ve En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında aday gösterildi. Sekizinci adaylık ise, Lucia rolüyle Manni L. Perez'in “En İyi Performans" dalında gösterilmesiyle geldi; böylece karakteri kimin canlandırdığını da öğrenmiş olduk.

GTA 6, "Yılın Oyunu" kategorisinde 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem ve The Legend of Zelda: Ocarina of Time gibi yapımlarla yarışıyor. Nintendo, oyunlarıyla toplam 12 adaylık alarak en çok aday gösterilen yayıncı olurken, onu 11 adaylıkla Capcom; dokuz adaylıkla Annapurna Interactive ve PlayStation takip ediyor.

The Game Awards 2026 kazananları 10 Aralık'ta açıklanacak

Adayların oyunlara piyasaya çıkmadan önce erişim sağlayabilen 160'tan fazla medya kuruluşu ve içerik üreticisinden oluşan bir jüri tarafından belirlendiği belirtildi. GTA 6'nın henüz çıkış yapmadan adaylar arasına girebilmesinin nedeni de bu. Kazananlar, 10 Aralık Perşembe günü Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenecek törenle açıklanacak. 9 Aralık günü Pasifik Saati (PT) ile 18.00'e kadar The Game Awards'un sitesinden oy kullanılabilecek.

Yılın Oyunu

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

En İyi Bağımsız Oyun

Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics

Mina the Hollower

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Marathon

Meccha Chameleon

Orbitals

En İyi Mobil Oyun

Arknights Endfield

Monster Hunter Outlander

NTE: Neverness to Everness

Pokemon Champions

Where Winds Meet

En İyi Anlatı

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

En İyi Müzik ve Beste

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto 6

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

En İyi Performans

Angela Sant’albano – Resident Evil Requiem

Liam Mcintyre – Wolverine

Manni L. Perez. – Grand Theft Auto 6

Patrick Gibson – 007 First Light

Rahul Kohli – Saros

Etkili Oyunlar

Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life is Strange Reunion

Lilly’s World XD

Mixtape

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Pragmata

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

En İyi Rol Yapma Oyunu

Final Fantasy Resonance

Fire Emblem Fortune’s Weave

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

The Blood of Dawnwalker

Trails in the Sky 2nd Chapter

En İyi Dövüş Oyunu

2XKO

Avatar Legends The Fighting Game

Invincible VS

Marvel Tokon Fighting Souls

My Hero Academia All’s Justice

En İyi Aile Oyunu

Big Walk

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokemon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Book

En Çok Beklenen Oyun

Fable

Final Fantasy 7 Revelation

God of War Laufey

Resident Evil Veronica

The Witcher 4

En İyi Spor/Yarış Oyunu

EA FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars Galactic Racer

En İyi Sanat Yönetmenliği

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Mouse: PI For Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

En İyi Oyun Yönetmenliği

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

En İyi VR/AR Oyunu

Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmares VR Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles Empire City

Thief VR Legacy of Shadow

En İyi Aksiyon Oyunu

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Saros

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Mewgenics

Planet Zoo 2

Pokemon Pokopia

Slay the Spire 2

Star Wars: Zero Company

En İyi Ses Tasarımı

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Resident Evil Requiem

Star Wars Galactic Racer

En İyi Devam Oyunu

ARC Raiders

Final Fantasy 14

Fortnite

No Man’s Sky

The Witcher 3: The Wild Hunt

En İyi İlk Bağımsız Oyun

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Silver Pines

En İyi Topluluk Desteği

Crimson Desert

Helldivers 2

No Man’s Sky

The Witcher 3: The Wild Hunt

Warframe

Erişilebilirlikte Yenilik

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Wolverine

Rhythm Heaven Groove

En İyi Uyarlama

Cyberpunk Edgerunners Season 2

Fallout Season 2

Mortal Kombat 2

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

En İyi E-spor Oyuncusu

Chovy

Donk

Erde

Yatoro

Zywoo

En İyi E-spor Takımı

Gen.G – League of Legends

Loud – Valorant

Team Falcons – Counter Strike 2

Team Falcons – Rocket League

Team Spirit – Dota 2

Team Vitality – Counter Strike 2

En İyi E-spor Oyunu

Counter Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Yılın İçerik Üreticisi

Cdawg

Cellbit

IShowSpeed

Lilsimsie

Ohnepixel

En İyi Kullanıcı Yapımı

A Dream of Silence: Revamped – Baldur’s Gate 3

Create Aeronautics – Minecraft

Nopixel 5 – GTA Online

Star Wars Droid Tycoon – Fortnite

TTK Testing – Roblox

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Game Awards 2026 Adayları açıklandı: GTA 6 damgasını vurdu!

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