Yapay Zeka Özeti:
- The Game Awards 2026 adayları duyuruldu. Grand Theft Auto 6, henüz piyasaya sürülmeden aldığı sekiz adaylıkla organizasyona damga vurdu. Oyun, Yılın Oyunu dâhil birçok prestijli kategoride Resident Evil Requiem ve 007 First Light gibi dev yapımlarla yarışıyor. Yayıncı tarafında ise Nintendo toplam 12 adaylıkla zirvede yer alıyor. Kazananlar 10 Aralık'taki törende açıklanacak.
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GTA VI, sekiz kategoride aday gösterildi
GTA VI, Yılın Oyunu, En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatı, En İyi Sanat Yönetmenliği, En İyi Müzik ve Beste, En İyi Ses Tasarımı ve En İyi Aksiyon/Macera Oyunu dallarında aday gösterildi. Sekizinci adaylık ise, Lucia rolüyle Manni L. Perez'in “En İyi Performans" dalında gösterilmesiyle geldi; böylece karakteri kimin canlandırdığını da öğrenmiş olduk.
GTA 6, "Yılın Oyunu" kategorisinde 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem ve The Legend of Zelda: Ocarina of Time gibi yapımlarla yarışıyor. Nintendo, oyunlarıyla toplam 12 adaylık alarak en çok aday gösterilen yayıncı olurken, onu 11 adaylıkla Capcom; dokuz adaylıkla Annapurna Interactive ve PlayStation takip ediyor.
The Game Awards 2026 kazananları 10 Aralık'ta açıklanacak
Adayların oyunlara piyasaya çıkmadan önce erişim sağlayabilen 160'tan fazla medya kuruluşu ve içerik üreticisinden oluşan bir jüri tarafından belirlendiği belirtildi. GTA 6'nın henüz çıkış yapmadan adaylar arasına girebilmesinin nedeni de bu. Kazananlar, 10 Aralık Perşembe günü Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenecek törenle açıklanacak. 9 Aralık günü Pasifik Saati (PT) ile 18.00'e kadar The Game Awards'un sitesinden oy kullanılabilecek.
Yılın Oyunu
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
En İyi Bağımsız Oyun
- Big Walk
- Cairn
- Denshattack!
- Mewgenics
- Mina the Hollower
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Big Walk
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Gears of War: E-Day
- Marathon
- Meccha Chameleon
- Orbitals
En İyi Mobil Oyun
- Arknights Endfield
- Monster Hunter Outlander
- NTE: Neverness to Everness
- Pokemon Champions
- Where Winds Meet
En İyi Anlatı
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil Requiem
- The Blood of Dawnwalker
En İyi Müzik ve Beste
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto 6
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
En İyi Performans
- Angela Sant’albano – Resident Evil Requiem
- Liam Mcintyre – Wolverine
- Manni L. Perez. – Grand Theft Auto 6
- Patrick Gibson – 007 First Light
- Rahul Kohli – Saros
Etkili Oyunlar
- Big Walk
- Cairn
- Forever Ago
- Life is Strange Reunion
- Lilly’s World XD
- Mixtape
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
En İyi Dövüş Oyunu
- 2XKO
- Avatar Legends The Fighting Game
- Invincible VS
- Marvel Tokon Fighting Souls
- My Hero Academia All’s Justice
En İyi Aile Oyunu
- Big Walk
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Nintendo Switch Sports Resort
- Pokemon Pokopia
- Yoshi and the Mysterious Book
En Çok Beklenen Oyun
- Fable
- Final Fantasy 7 Revelation
- God of War Laufey
- Resident Evil Veronica
- The Witcher 4
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- EA FC 27
- Forza Horizon 6
- Nintendo Switch Sports Resort
- Screamer
- Star Wars Galactic Racer
En İyi Sanat Yönetmenliği
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Mouse: PI For Hire
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
En İyi Oyun Yönetmenliği
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Phantom Blade Zero
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
En İyi VR/AR Oyunu
- Forefront
- Into the Radius 2
- Little Nightmares VR Altered Echoes
- Teenage Mutant Ninja Turtles Empire City
- Thief VR Legacy of Shadow
En İyi Aksiyon Oyunu
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Gears of War: E-Day
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Saros
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
- Mewgenics
- Planet Zoo 2
- Pokemon Pokopia
- Slay the Spire 2
- Star Wars: Zero Company
En İyi Ses Tasarımı
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil Requiem
- Star Wars Galactic Racer
En İyi Devam Oyunu
- ARC Raiders
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: The Wild Hunt
En İyi İlk Bağımsız Oyun
- Dressmaker
- Esoteric Ebb
- Orbitals
- Replaced
- Silver Pines
En İyi Topluluk Desteği
- Crimson Desert
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: The Wild Hunt
- Warframe
Erişilebilirlikte Yenilik
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced
- Forza Horizon 6
- Gears of War: E-Day
- Wolverine
- Rhythm Heaven Groove
En İyi Uyarlama
- Cyberpunk Edgerunners Season 2
- Fallout Season 2
- Mortal Kombat 2
- Resident Evil
- The Super Mario Galaxy Movie
En İyi E-spor Oyuncusu
- Chovy
- Donk
- Erde
- Yatoro
- Zywoo
En İyi E-spor Takımı
- Gen.G – League of Legends
- Loud – Valorant
- Team Falcons – Counter Strike 2
- Team Falcons – Rocket League
- Team Spirit – Dota 2
- Team Vitality – Counter Strike 2
En İyi E-spor Oyunu
- Counter Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Valorant
Yılın İçerik Üreticisi
- Cdawg
- Cellbit
- IShowSpeed
- Lilsimsie
- Ohnepixel
En İyi Kullanıcı Yapımı
- A Dream of Silence: Revamped – Baldur’s Gate 3
- Create Aeronautics – Minecraft
- Nopixel 5 – GTA Online
- Star Wars Droid Tycoon – Fortnite
- TTK Testing – Roblox
Ben hep 50 liralık alıyorum :)