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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Game Garaj, İlk Showroom’unu Açtı

    Türkiye oyun bilgisayarı pazarına hızlı bir giriş yapan Game Garaj, İstanbul Çamlıca’da açtığı Showroom’una tüm oyuncuları bekliyor. Artık, oyuncular Game Garaj oyuncu bilgisayarlarını, Showroom’da...
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    Türkiye oyun bilgisayarı pazarına hızlı bir giriş yapan Game Garaj, İstanbul Çamlıca’da açtığı Showroom’una tüm oyuncuları bekliyor. Artık, oyuncular Game Garaj oyuncu bilgisayarlarını, Showroom’da deneyimleyebilecek.

    Özellikle oyuncuları hedefleyen Game Garaj, tüm oyun severler için her türlü oyun donanımını en iyi hizmet ve servis anlayışı ile tüketicilere sunuyor.

    Hızla büyüyen Türkiye oyun pazarında, çok kısa bir süre içerisinde büyük bir yol kateden Game Garaj, satışa başladığı Şubat 2020 tarihinden bu yana kendi markası altında notebook ve masaüstü bilgisayarların başarılı satışının dışında, Eylül-Kasım aylarında NVIDIA RTX 30 serisi ekran kartlarını global lansman tarihleri ile aynı anda satışa sunarak, RTX 30 serisi grafik kartlarında Türkiye’de  %45’lik bir pazar payı yakaladı. 

    Tartışılmaz Müşteri Memnuniyeti

    Game Garaj’ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Bora Aras “2020 yılında, Game Garaj markalı 10.000 adedin üzerinde ve diğer uluslararası markalar ile birlikte yaklaşık 20.000 adet masaüstü ve taşınabilir bilgisayarı tüketicilerle buluşturduk. Şirket ciromuz ise 120 milyon TL’yi geçti. Bu başarı tamamen bize güvenen oyuncuların ve onlar gibi oyuncu olan ekibimizin başarısıdır. Bizler işimizi severek yapıyoruz ve bundan sonra da oyuncuların keyifle oyun oynamaları için en iyi ürün ve hizmetleri, arttırarak sunmaya devam edeceğiz” dedi.

    Bora Aras 2021 yılı hedeflerini ise, tartışılmaz müşteri memnuniyetinin devamı, ürün ailesinin en iyi donanımlarla genişletilmesi, müşterilerimiz ile daha hızlı iletişim olarak açıkladı.  

    Showroom tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=DXF60_wcTy4

    Game Garaj’a ulaşabileceğiniz adresler:

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    Web Sitesi                                         :  www.gamegaraj.com

    Youtube                                             : https://www.youtube.com/gamegaraj

    Facebook                                           : https://www.facebook.com/gamegarajcom/

    Twitter                                                : https://twitter.com/gamegarajcom

    Instagram                                          : https://www.instagram.com/gamegarajcom/

    Showroom ve Teknik Servis         : Kısıklı Mah. Ferah Cad. Gümüş Plaza No:10/1, 34696 Üsküdar/İstanbul

     

     

    Garaj Online Hakkında:

    Garaj Online Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş., Bilişim Sektöründe distribütörlük ve yaygın bayi dağıtım ağı ile 2002 yılından beri hizmet veren Eksa Elektronik Bilgi İşlem San. Ve Dış Tic. A.Ş grup firması olarak kuruldu.

    E-ticaret ile hayatımızı kolaylaştıran ve renk katan teknoloji ürünlerini tüketiciye uygun fiyatlarla, hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor.



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