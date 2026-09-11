Yakın Plan Game Garaj Slayer X7T2-5070: Oyun deneyiminde başka bir boyut💻

RTX 5070 ve QHD+ 180 Hz ekranıyla, Game Garaj'ın fiyat/performans tarafında öne çıkan modellerinden olan Slayer X7T2-5070'i her yönüyle değerlendirdik. Sonuçlar dizüstü alacaklar için kayda değer!

Game Garaj Slayer X7T2-5070 detaylı değerlendirmemize hoş geldiniz! Bu videoda Intel Core i7-14650HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartıyla donatılmış bu oyun dizüstü bilgisayarına yakın plan çalıştık.

15.3 inçlik QHD+ 180 Hz ekranı, üç fanlı gelişmiş soğutma sistemi ve zengin port seçenekleriyle dikkat çeken X7T2-5070, hem oyuncular hem de içerik üreticileri için tasarlanmış güçlü bir makine. Videomuzda Counter Strike 2, Valorant, Cyberpunk 2077 gibi farklı ağırlıklarda oyunlarda aldığımız performans değerlerini paylaşıyoruz.

RTX 5070'in DLSS ve Multi Frame Generation yeteneklerini aktarırken, Cinebench R23 testleriyle işlemci performansını da masaya yatırıyoruz. Slayer X7T2-5070'in 15.3 inçlik QHD+ ekranı 180 Hz yenileme hızı, HDR 400 desteği ve 400 nit parlaklığıyla görsel deneyimi güçlü bir noktaya taşıyor. 16:10 en-boy oranı sayesinde hem oyun sırasında hem de içerik üretiminde dikey çalışma alanı avantajı hissediliyor.

Ekranı 180 derece yatırabilme özelliği ise günlük kullanımda gerçek anlamda işe yarıyor. İşlemci ve GPU arasındaki dinamik güç paylaşımı bu modelin ayrıştığı noktalardan biri. GPU 115 watt çekerken işlemci 55 watt alıyor; GPU yükü azaldığında ise bu güç işlemciye aktarılıyor. Bu sayede yalnızca CPU yoğun işlemlerde işlemci 143 watt seviyesine kadar çıkabiliyor. Faz değiştiren termal ped ve üç fanlı soğutma sistemi ise bu güç değerlerini kararlı biçimde yönetiyor.

32 GB DDR5 5200 MHz dual channel RAM ve PCIe Gen 4 tabanlı 1 TB Crucial P310 SSD ile donatılmış sistemin depolama hızı sıralı okumada 6840 MB/s'ye ulaşıyor. RAM ve SSD kullanıcı tarafından yükseltilebilir yapıda. Güncellenmiş Kontrol Merkezi yazılımı ise performans modları, watt limiti ve MUX Switch yönetimini tek çatı altında sunuyor.

Bağlantı seçenekleri açısından X7T2-5070 oldukça cömert. 140 watt PD destekli USB-C, Mini DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve Gigabit Ethernet ile hiçbir adaptöre ihtiyaç duymuyorsunuz. Görüntü çıkışı tarafında USB-C portlar iGPU, Mini DP ve HDMI ise dGPU üzerinden çalışıyor. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 de pakette.

Game Garaj 2 yıl garanti, 14 gün iade hakkı ve hızlı teslimat sunuyor. Sitede farklı konfigürasyonlara bakabilirsiniz. SLAYER X7T2-5070 N11 ÖZEL GAME GARAJ X7T2-5070

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