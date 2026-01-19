Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms izleyici ile buluştu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılın en merakla beklenen dizilerinden olan A Knight of the Seven Kingdoms, bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ABD'de HBO ve HBO Max üzerinden izleyicilere sunulan dizi, ülkemizde de HBO Max aracılığıyla izlenebiliyor.

George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms'ın ilk sezonu altı bölümden oluşuyor. HBO altı bölümü de haftalık olarak yayınlayacak. Dizi daha şimdiden 2. sezon onayını da almış durumda.

A Knight of the Seven Kingdom, Game of Thrones'un 100 Yıl Öncesinde Geçiyor

A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

2026'da başlayacak en dikkat çekici diziler 2 hf. önce eklendi

Dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) eşlik ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: