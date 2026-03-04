Game of Thrones filmi için hazırlıklar başladı; Proje House of Cards'ın yaratıcısına emanet

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan A Knight of the Seven Kingdoms sayesinde izleyici nezdindeki itibarını yeniden toparlayan Game of Thrones serisi, bir yandan TV ekranlardaki yolculuğunu sürdürürken, diğer yandan beyaz perdeye ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Hatırlarsanız Ocak ayında paylaşılan bilgiler Warner Bros.'un birden fazla Game of Thrones projesi planladığını, bunlardan birinin de büyük bütçeli bir sinema filmi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Görünen o ki bu film projesi beklediğimizden daha hızlı ilerliyor.

Dün aktarılan bilgilere göre Game of Thrones filmi için hazırlıklara başlanmış durumda. Öyle ki bu filmi hazırlaması için görevlendirilen Beau Willimon daha şimdiden senaryonun ilk tasladığını Warner Bros.'a teslim etmiş. Son olarak Andor dizisinde senarist olarak yer alan Willimon, Netflix'in House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor ki bu dizide aynı Game of Thrones gibi iktidar için verilen güç savaşlarına odaklanıyor.

Game of Thrones Filmi Westeros'un Fethine Odaklanacak

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu film projesinin Aegon Targaryen'in Westeros'u fethine odaklandığı belirtiliyor. Aegon's Conquest adını taşıyan proje, Aegon ve iki kız kardeşinin ejderhalarıyla birlikte başka bir diyardan gelip Westeros'u dize getirerek hanedanlık kurmasını anlatan bir epik bir film olarak tasarlanıyor.

Beau Willimon senaryounun ilk taslağını Warner Bros.'a teslim etmiş olsa da stüdyo henüz bu proje hakkında nihai kararını vermiş değil. Çünkü aynı anda TV için de benzer bir proje hazırlanıyor. Aegon's Conquest'in TV uyarlamasını ise Matt Tomlin (The Batman) hazırlıyor. Bu iki projeyi de değerlendirecek olan Warner Bros., günün sonunda bunu bir filme mi yoksa diziye mi dönüştüreceğine karar verecek. En azından mevcut yönetimin niyeti bu yönde. Ancak bildiğiniz gibi Warner Bros. çok yakında Paramount'a satılacak. Stüdyoda yönetimin el değiştirecek olması, bu projenin akıbeti hakkında da soru işaretleri yaratıyor.

