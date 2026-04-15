Game of Thrones filmi resmen duyuruldu: Aegon's Conquest

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Şu sıralar Las Vegas'ta düzenlenmekte olan Cinema-Con etkinliğinde bir panel düzenleyen Warner Bros., bu panelde yeni projelerini tanıttı. Bu projeler arasında, bir süredir gündemde olan ama düne kadar resmi olarak duyurulmayan Game of Thrones filmi de vardı. Dün yapılan duyuruyla birlikte proje resmiyet kazanırken, adı ve konusu da doğrulanmış oldu. Beyaz perdeye gelen ilk Game of Thrones hikâyesi, Westeros'un fethine odaklanan Aegon's Conquest olacak.

Aegon's Conquest'i House of Cards'ın Yaratıcısı Yazıyor

Warner Bros, dünkü duyurada sadece filmin ismini paylaşmış olsa da daha önce gelen haberler sayesinde projeye dair belli başlı detayları biliyoruz. Aegon's Conquest, Beau Willimon tarafından hazırlanıyor. Son olarak Andor dizisinde senarist olarak yer alan Willimon, Netflix'in House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor ki bu dizi de aynı Game of Thrones gibi iktidar için verilen güç savaşlarına odaklanıyor.

Aegon's Conquest, Fatih Aegon olarak da bilinen Aegon Targaryen'in aynı kendisi gibi ejderha efendileri olan kız kardeşleriyle birlikte başka bir kıtadan gelip Westeros'u fethetmesine odaklanacak. Film, Aegon'un Westeros'taki beylikleri ve küçük krallıkları dize getirip Yedi Krallık'ı kurmak için ejderhalar ve ordularla verdiği epik mücadeleyi perdeye taşıyacak.

Aegon's Conquest için şimdilik tarih verilmedi. Ancak proje henüz senaryo aşamasında olduğu için 2028'den önce beklemek hata olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: