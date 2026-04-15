Game of Thrones filmi resmen duyuruldu: Aegon's Conquest

Aegon's Conquest'i House of Cards'ın Yaratıcısı Yazıyor
Warner Bros, dünkü duyurada sadece filmin ismini paylaşmış olsa da daha önce gelen haberler sayesinde projeye dair belli başlı detayları biliyoruz. Aegon's Conquest, Beau Willimon tarafından hazırlanıyor. Son olarak Andor dizisinde senarist olarak yer alan Willimon, Netflix'in House of Cards dizisinin yaratıcısı olarak tanınıyor ki bu dizi de aynı Game of Thrones gibi iktidar için verilen güç savaşlarına odaklanıyor.
Aegon's Conquest, Fatih Aegon olarak da bilinen Aegon Targaryen'in aynı kendisi gibi ejderha efendileri olan kız kardeşleriyle birlikte başka bir kıtadan gelip Westeros'u fethetmesine odaklanacak. Film, Aegon'un Westeros'taki beylikleri ve küçük krallıkları dize getirip Yedi Krallık'ı kurmak için ejderhalar ve ordularla verdiği epik mücadeleyi perdeye taşıyacak.
Aegon's Conquest için şimdilik tarih verilmedi. Ancak proje henüz senaryo aşamasında olduğu için 2028'den önce beklemek hata olabilir.
