Game of Thrones filmi geliyor: Aegon's Conquest'in çıkış tarihi ve detayları paylaşıldı

Aegon's Conquest, 1 Haziran 2029'da Vizyona Girecek
Aegon's Conquest filminin senaryosunu House of Cards'ın yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon yazıyor. Kendisi aynı zamanda Andor dizisinin de yazarları arasında yer alıyor. Warner Bros., filmin yönetmen koltuğunda ise A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin yönetmenlerinden Owen Harris oturacak. Harris, Black Mirror'ın en sevilen bölümlerinden olan San Junipero'yu da yönetmişti.
Aegon's Conquest, Fatih Aegon olarak da bilinen Aegon Targaryen'in aynı kendisi gibi ejderha efendileri olan kız kardeşleriyle birlikte başka bir kıtadan gelip Westeros'u fethetmesine odaklanacak. Film, Aegon'un Westeros'taki beylikleri ve küçük krallıkları dize getirip Yedi Krallık'ı kurmak için ejderhalar ve ordularla verdiği epik mücadeleyi perdeye taşıyacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: