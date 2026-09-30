Game of Thrones filmi geliyor: Aegon's Conquest'in çıkış tarihi ve detayları paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Warner Bros.'un Nisan ayında duyurduğu Game of Thrones filmi Aegon's Conquest, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Warner Bros. bugün filmin vizyon tarihini ve yönetmenini paylaştı. Böylece proje çok daha somut bir hâl aldı.

Aegon's Conquest, 1 Haziran 2029'da Vizyona Girecek

Aegon's Conquest filminin senaryosunu House of Cards'ın yaratıcısı olarak tanınan Beau Willimon yazıyor. Kendisi aynı zamanda Andor dizisinin de yazarları arasında yer alıyor. Warner Bros., filmin yönetmen koltuğunda ise A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin yönetmenlerinden Owen Harris oturacak. Harris, Black Mirror'ın en sevilen bölümlerinden olan San Junipero'yu da yönetmişti.

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Aegon's Conquest, Fatih Aegon olarak da bilinen Aegon Targaryen'in aynı kendisi gibi ejderha efendileri olan kız kardeşleriyle birlikte başka bir kıtadan gelip Westeros'u fethetmesine odaklanacak. Film, Aegon'un Westeros'taki beylikleri ve küçük krallıkları dize getirip Yedi Krallık'ı kurmak için ejderhalar ve ordularla verdiği epik mücadeleyi perdeye taşıyacak.

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Game of Thrones filminin çıkış tarihi ve detayları paylaşıldı

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