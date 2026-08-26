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    Game of Thrones'un yıldızı, Harry Potter dizisine katıldı

    HBO yapımı Harry Potter dizisi daha izleyici ile buluşmadı ama şimdiden 2. sezon hazırlıkları başladı. 2. sezonun oyuncu kadrosuna katılan son isim, Game of Thrones'un genç yıldızı oldu.

    Game of Thrones'un yıldızı, Harry Potter dizisine katıldı Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Harry Potter dizisi, 25 Aralık'ta HBO'da izleyici ile buluşacak. Daha ilk sezonun ekrana gelmesine neredeyse dört ay var ama HBO daha şimdiden 2. sezon için hazırlıklara başladı. Nitekim geçtiğimiz hafta 2. sezonun kadrosuna dair ilk haberler gelmeye başladı. Yeni sezon için ekibe katılan ilk isim Nicholas Hoult (Superman, Mad Max: Fury Road) oldu. Ancak daha bir hafta geçmeden Hoult projeden ayrıldı. Onun yerini alan isim ise Game of Thrones'un genç yıldızı Kit Harington oldu.

    Daha önce sinemada izlediğimiz hikâyeyi bu kez daha kapsamlı şekilde ele alacak bu yeni uyarlamanın her sezonu serinin bir kitabını ekrana taşıyacak. Bu strateji kapsamında 2. sezon da serinin ikinci kitabı olan Sırlar Odası'nı ekrana uyarlayacak.

    Kit Harington, Harry Potter Dizisinde Gilderoy Lockhart'ı Canlandıracak

    Nicholas Hoult'un yerine ekibe katılan Kit Harrington, serinin ikinci kitabında Karanlık Sanatlara Karşı Savunma hocası olarak Hogwarts'a gelen Gilderoy Lockhart'a hayat verecek. Harington, Nicholas Hoult'un sürpriz ayrılığı yüzünden devraldığı bu role oldukça aşina bir isim. Zira kendisi geçtiğimiz yıl çıkan, ünlü oyuncuların seslendirme yaptığı Harry Potter sesli kitaplarında da bu rolü seslendirmişti. Sırlar Odası'nın hikâyesinde önemli bir yer tutan bu karakteri film serisinde ise Kenneth Branagh canlandırmıştı.

    Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandırıyor. Bu çocuk oyunculara John Lithgow /Dumbledore), Janet McTeer (Profesör McGonagall), Nick Frost (Hagrid) gibi tecrübeli isimler eşlik ediyor.

    Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

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    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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