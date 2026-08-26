Game of Thrones evreninde geçen strateji oyunundan beklenen oynanış fragmanı geldi

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Tam Boyutta Gör Yılın en büyük oyun etkinliklerinden olan Gamescom, dün start aldı. Pek çok heyecan verici paylaşıma sahne olan açılış gecesinde, yeni Game of Thrones oyunu da sahneye çıktı. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu (RTS) olan Game of Thrones: War for Westeros'un ilk oynanış fragmanı, yeni oyunda bizi tam olarak nasıl bir deneyimin beklediğini daha iyi anlamamızı sağladı.

Game of Thrones, gerek kurduğu karmaşık dünyayla, gerekse hikâyesiyle Total War ya da Age of Empires bir RTS oyununa dönüştürülmeye oldukça elverişli. Bu yüzden bu yeni oyun da merak uyandırıyor.

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Game of Thrones: War for Westeros'ta Oyuncular İktidar Savaşına Dâhil Olacak

Daha önce Kill Knight ve Age of Darkness gibi bağımsız yapımlara imza atan PlaySide Studios'un geliştirdiği Game of Thrones: War for Westeros'ta oyuncular Westeros'taki haneleri kontrol ederek Yedi Krallık'taki iktidar savaşına dâhil olacak. Oyuncular Stark, Lannister, Targaryen hanelerinden birini seçip kontrol edebileceği gibi Ak Yürüyenler ordusunu da kontrol edebilecek. Gerçek zamanlı olarak verilecek stratejik kararlar ve kurulacak ittifaklar, savaşın seyrini belirleyecek. PC için hazırlanan oyunda hikâye modunun yanı sıra multiplayer modu da olacak.

Normalde oyunun bu kış çıkması bekleniyordu. Ancak birkaç ay önce gelen erteleme kararıyla Game of Thrones: War for Westeros'un çıkış tarihi 2027'nin başlarına alındı. Şimdilik bunun ötesinde net bir gün açıklanmadı.

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Game of Thrones: War for Westeros oynanış fragmanı geldi

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