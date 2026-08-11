Game Pass, Linux ve Mac'e geliyor: Windows engeline yeni çözüm

Game Pass için Linux ve Mac yolu açılıyor
Xodus ile kullanıcıların Xbox hesaplarıyla giriş yapması, sahip oldukları veya Game Pass üzerinden erişebildikleri oyunların lisanslarını doğrulaması ve oyunları yüklemesi mümkün olacak. Ekip, Xbox giriş ve lisans doğrulama sistemini şimdiden çalışır hale getirdi. Projenin önündeki en önemli aşama ise oyunların çalıştırılması.
Geliştiriciler bunun için Microsoft'un daha yeni GDK ve MSIXVC formatlarını tersine mühendislik yöntemiyle desteklemeye çalışıyor. Ancak tüm Xbox PC oyunlarının desteklenmesi beklenmiyor. Özellikle Windows 8 ve Windows 10'un ilk dönemlerinden kalan eski UWP tabanlı oyunlar kapsam dışında kalacak. Örneğin Forza Horizon 3 gibi oyunların Xodus ile çalışmayacağı belirtiliyor.
Desteklenen oyunların Linux üzerinde çalıştırılması için ise Wine, DXVK veya VKD3D-Proton gibi uyumluluk katmanlarına ihtiyaç duyulacak. Mac tarafındaki destek konusunda ise proje henüz geliştirme aşamasında.
Xodus'un tamamlanması halinde özellikle Steam Deck, Steam Machine ve Linux tabanlı bilgisayar kullanıcılarının PC Game Pass kütüphanesine Windows kullanmadan erişmesinin önü açılabilir. Proje ise henüz geliştirme aşamasında ve detaylı bir takvim henüz paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: