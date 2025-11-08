Xbox ücretsiz oyun günleri: Kingdom Come: Deliverance II ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 10 Kasım'a kadar Kingdom Come: Deliverance II'yi ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Crime Boss: Rockay City, Trailmakers, Big Helmet Heroes ve Wild Bastards. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Kingdom Come: Deliverance II - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Crime Boss: Rockay City - Tüm Xbox
- Trailmakers - Tüm Xbox
- Big Helmet Heroes - Tüm Xbox
- Wild Bastards - Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.