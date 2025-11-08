Xbox ücretsiz oyun günleri: Kingdom Come: Deliverance II ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Kingdom Come: Deliverance II başta olmak üzere 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 5 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 10 Kasım'a kadar Kingdom Come: Deliverance II'yi ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm Xbox kullanıcılarına sunulacak oyunlar ise, Crime Boss: Rockay City, Trailmakers, Big Helmet Heroes ve Wild Bastards. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

Kingdom Come: Deliverance II - Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential

Crime Boss: Rockay City - Tüm Xbox

Trailmakers - Tüm Xbox

Big Helmet Heroes - Tüm Xbox

Wild Bastards - Tüm Xbox

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Game Pass'te ücretsiz: Kingdom Come: Deliverance II ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: