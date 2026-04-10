Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Subnautica dahil 4 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox ücretsiz oyun günleri: Subnautica ve dahası

Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Sabnautica'ya 13 Nisan'a kadar ücretsiz olarak erişlebilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için Project Motor Racing, One Piece: Pirate Warriors 4, Graveyard Keeper ücretsiz olacak.

Sabnautica

Project Motor Racing

One Piece: Pirate Warriors 4

Graveyard Keeper

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

Game Pass'te ücretsiz: Subnautica, One Piece ve dahası

