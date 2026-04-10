Game Pass'te ücretsiz: Subnautica, One Piece ve dahası

Xbox ücretsiz oyun günleri: Subnautica ve dahası
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Ultimate, Premium ve Essential aboneleri, Sabnautica'ya 13 Nisan'a kadar ücretsiz olarak erişlebilecek. Ayrıca tüm Xbox kullanıcıları için Project Motor Racing, One Piece: Pirate Warriors 4, Graveyard Keeper ücretsiz olacak.
- Sabnautica
- Project Motor Racing
- One Piece: Pirate Warriors 4
- Graveyard Keeper
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
