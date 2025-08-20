Gamescom 2025! İşte yeni duyurular, oyunlar ve fragmanlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom 2025, geçtiğimiz saatlerde Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirildi. Geoff Keighley'nin sunumuyla gerçekleşen etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni oyun duyuruları, fragmanlar ve özel gösterimlerle sahne aldı. Gelin bu sunumda karşımıza çıkan tüm duyurulara yakından bakalım.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte Silent Hill F, Ninja Gaiden 4 ve Call of Duty: Black Ops 7 gibi birden fazla beklenen duyuru paylaşıldı. Ayrıca bağımsız stüdyolardan büyük yayıncılara kadar onlarca farklı oyun fragmanı bulunuyor. İşte Gamescom 2025'in öne çıkanları...

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7, 14 Kasım'da resmen çıkacak. Oyun, Call of Duty'nin "Carry Forward" programıyla oyuncuların Black Ops 6'daki gelişmelerin çoğunu yanlarında getirebilmelerini sağlayacak. Yeni fragmanda ise oyun sonu içeriğine, hikaye, yeni Zombiler haritasına ve sunulacak popüler çok oyunculu modlara daha yakından baktık.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

IIndiana Jones and the Great Circle, gelecek ay The Order of Giants genişleme paketine kavuşuyor. Gamescom 2025 sırasında oyunun oynanışını izledik ve tahmin edebileceğiniz gibi, tuzaklar ve gizemli anlarla doluydu. Oyun ayrıca 2026'da Switch 2'ye de geliyor.

The Seven Deadly Sins: Origin

Popüler manga ve anime serisinden uyarlanan The Seven Deadly Sins: Origin, yepyeni bir orijinal hikâye ile geliyor. Açık dünya oyununun yeni fragmanında, oyuncuların ana karakter Liones Prensi Tristan rolünde Britanya topraklarını nasıl keşfedeceklerini gösteren bolca görüntü var.

Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4, keskin kılıç kullanımı ve shinobi yeteneklerinin akıcı bir karışımı olacak. Yeni fragmanda ise oyunun mekaniklerini görme fırsatı bulduk. Team Ninja ve PlatinumGames tarafından ortak geliştirilen oyun Ekim 2025'te geliyor.

Lords of the Fallen II

Souls benzeri Lords of the Fallen 2'nin ilk sinematik fragmanı gösterildi ve devam oyunu daha kanlı, daha hızlı ve daha acımasız olacak. Lords of the Fallen II, 2026'da geliyor.

Cult of the Lamb: Woolhaven

Cult of the Lamb'ın yeni genişleme paketi Woolhaven, 2026'nın başlarında çıkacak.

Silent Hill f

Silent Hill F, oyunun Japon kültürüne dayanan korkunç atmosferi ve souls benzeri dövüşlerini gözler önüne seriyor. İngilizce dublajda, ana karaktere Final Fantasy 7 Remake'in Yuffie'si Suzie Yeung ses verecek. Silent Hill f'nin 25 Eylül 2025'te PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Dawn of War 4, Warhammer 40.000 galaksisinde geçen yepyeni bir strateji oyunu olacak. Dawn of War 3'ten 200 yıl sonra geçen oyun, 2026'da piyasaya sürüldüğünde 70'ten fazla görev içerecek.

LEGO: Batman Legacy of the Dark Knight

LEGO: Batman Legacy of the Dark Knight gelecek yıl PC ve konsollara geliyor. Bu sefer oyuncular, Batman filmlerinden, video oyunlarından ve çizgi romanlarından önemli anları yeniden yaşayabilecekler.

Project Spectrum

Project Spectrum, Delta Force ekibinin bir sonraki oyunu ve PvPvE psikolojik-korku temasıyla geliyor.

Cronos: The New Dawn

Bloober'in bir sonraki oyunu Cronos: The New Dawn, Dead Space'ten büyük ölçüde esinlenmiş gibi görünen, üçüncü şahıs hayatta kalma-korku türünde bir oyun olacak. Oyunun çıkış tarihi ise 5 Eylül 2025.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Serinin hayranları tarafından uzun bir süredir beklenen Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sonunda geliyor. Yıllar süren geliştirme ve sayısız gecikmenin ardından oyun 21 Ekim'de PC, PS5 ve Xbox Series X|S için resmi olarak çıkacak. Yeni fragmanda ise, gizli vampir topluluğunu keşfederken çözülememiş bir cinayet vakasını görüyoruz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge

Kingdom Come Deliverance 2'nin ikinci DLC genişlemesi olan Legacy of the Forge, 9 Eylül'de çıkıyor. Bu yeni içerikte oyuncular eski bir demirci ocağını satın alıp tamir ederek şehrin en iyi demircisi olabilecekler.

The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2, ilk oyunun sevilen özelliklerini daha da ileriye taşıyor. Orijinal bilimkurgu oyununun devam oyunu, oyunculara çeşitli gezegenlerde kendi hikayelerini yaratmaları için daha fazla fırsat sunacak. The Outer Worlds'ün 29 Ekim'de Xbox Series X|S, PS5 ve PC'ye çıkması bekleniyor.

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft'ın yaklaşan genişleme paketi Midnight, Gamescom 2025 sırasında gösterişli bir tanıtım fragmanıyla duyuruldu. Hikayede, Blood Elf liderleri Lor'themar ve Liadrin'in anavatanları Quel'Thalas'ı Xal'atath ve işgalci ordusundan koruduğu görülüyor. Oyuncular Worldsoul Destanı'nın bir sonraki bölümünde işlerin ne kadar kötüleştiğini görecek. World of Warcraft: Midnight, 30 Haziran 2026 tarihinde veya bu tarihten önce çıkacak.

Ghost of Yōtei

Ekim ayının en çok beklenen oyunlarından Ghost of Yotei, 2 Ekim 2025'te çıkıyor. Etkinlik sırasında oyunun dünyasını, aksiyon dolu mekanikleri ve yeni hikayeden bölümler görüyoruz. Ayrıca Ghost of Tsushima'nın ortak çok oyunculu modu Legends da 2026'da Ghost of Yotei'ye gelecek.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, Şubat 2026'da çıkıyor. Fragman ise, başkahraman Grace Ashcroft'un geçmişini korkutucu ayrıntılarla gösteriyor.

Age of Empires 4

Age of Empires 4, Kasım ayında PS5'e geliyor ve aynı zamanda New Dynasties of the East genişleme paketinin de fragmanı gösterildi.

Black Myth: Zhong Kui

Gecenin son sürprizi, Black Myth Wukong geliştiricisi Game Science'ın Black Myth: Zhongkui oldu. Bu, hayalet yakalayan tanrı Zhong Kui'nin başrolde olduğu tek oyunculu bir aksiyon-RPG oyunu olacak.

