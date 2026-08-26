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    Gamescom 2026 açılış gecesinde duyurulan tüm oyunlar

    Gamescom 2026, Opening Night Live etkinliğiyle başladı. Gecede yeni oyunlardan güncellemelere kadar onlarca duyuru yapılırken birçok yapım için yeni fragmanlar yayınlandı.

    Gamescom 2026 açılış gecesinde duyurulan tüm oyunlar Tam Boyutta Gör
    Almanya'da düzenlenen Gamescom 2026'nın açılış etkinliği, oyun dünyasından çok sayıda önemli duyuruya sahne oldu. Yeni oyunların yanı sıra daha önce duyurulan yapımlardan da yeni görüntüler paylaşılırken, bazı oyunların çıkış tarihleri açıklandı.

    Gecenin öne çıkan duyuruları arasında The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, Final Fantasy 7 Revelation, Gears of War: E-Day, Metro 2039, Silent Hill: Townfall, Tides of Annihilation, LEGO Skylines ve Path of Exile 2 gibi yapımlar yer aldı. Gamescom 2026, 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Açılış gecesinin ardından fuar alanında daha fazla oyun ve yeni oynanış görüntüsünün paylaşılması bekleniyor. İşte etkinlikte duyurulan tüm oyun ve fragmanlar.

    The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past

    The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Eylül'de geliyor

    Final Fantasy 7 Revelation 2027 İlkbaharda

    Metro 2039

    Gear of War: E-Day

    Heroes of Might and Magic III Remake

    Mewgenics

    Crazy Taxi: World Tour

    Tides of Annihilation

    Warlock: Dungeons & Dragons

    LEGO Skylines

    Nodusfall

    Gravhounds

    Ontos

    PUBG Ded.Net

    Afterworld

    Murals

    Rayman Legends Retold

    Exodus – 7 Nisan 2027

    Petit Planet

    Silent Hill: Townfall

    Valor Mortis

    Lofsong

    Path of Exile 2 – 1.0 sürümü Aralık ayında

    Rainbow Six Tactics

    1,001 Threads of Mizan

    Turok: Origins

    Mega Man: Dual Override

    Zoopunk

    No Law

    Ananta

    Game of Thrones: War for Westeros

    Dust Origins

    Stage Tour

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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