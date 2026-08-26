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Tam Boyutta Gör Almanya'da düzenlenen Gamescom 2026'nın açılış etkinliği, oyun dünyasından çok sayıda önemli duyuruya sahne oldu. Yeni oyunların yanı sıra daha önce duyurulan yapımlardan da yeni görüntüler paylaşılırken, bazı oyunların çıkış tarihleri açıklandı.

The Witcher 3 Remastered duyuruldu: Songs of the Past ise 2027’de 3 sa. önce eklendi

Gecenin öne çıkan duyuruları arasında The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, Final Fantasy 7 Revelation, Gears of War: E-Day, Metro 2039, Silent Hill: Townfall, Tides of Annihilation, LEGO Skylines ve Path of Exile 2 gibi yapımlar yer aldı. Gamescom 2026, 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Açılış gecesinin ardından fuar alanında daha fazla oyun ve yeni oynanış görüntüsünün paylaşılması bekleniyor. İşte etkinlikte duyurulan tüm oyun ve fragmanlar.

The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Eylül'de geliyor

Final Fantasy 7 Revelation 2027 İlkbaharda

Metro 2039

Gear of War: E-Day

Heroes of Might and Magic III Remake

Mewgenics

Crazy Taxi: World Tour

Tides of Annihilation

Warlock: Dungeons & Dragons

LEGO Skylines

Nodusfall

Gravhounds

Ontos

PUBG Ded.Net

Afterworld

Murals

Rayman Legends Retold

Exodus – 7 Nisan 2027

Petit Planet

Silent Hill: Townfall

Valor Mortis

Lofsong

Path of Exile 2 – 1.0 sürümü Aralık ayında

Rainbow Six Tactics

1,001 Threads of Mizan

Turok: Origins

Mega Man: Dual Override

Zoopunk

No Law

Ananta

Game of Thrones: War for Westeros

Dust Origins

Stage Tour

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Gamescom 2026 açılış gecesinde duyurulan tüm oyunlar

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