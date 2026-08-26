Gamescom 2026 açılış gecesinde duyurulan tüm oyunlar

Gecenin öne çıkan duyuruları arasında The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, Final Fantasy 7 Revelation, Gears of War: E-Day, Metro 2039, Silent Hill: Townfall, Tides of Annihilation, LEGO Skylines ve Path of Exile 2 gibi yapımlar yer aldı. Gamescom 2026, 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Açılış gecesinin ardından fuar alanında daha fazla oyun ve yeni oynanış görüntüsünün paylaşılması bekleniyor. İşte etkinlikte duyurulan tüm oyun ve fragmanlar.
Anlık Bildirim
Gamescom 2026, Opening Night Live etkinliğiyle başladı. Gecede yeni oyunlardan güncellemelere kadar onlarca duyuru yapılırken birçok yapım için yeni fragmanlar yayınlandı.
- The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past
- The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Eylül'de geliyor
- Final Fantasy 7 Revelation 2027 İlkbaharda
- Metro 2039
- Gear of War: E-Day
- Heroes of Might and Magic III Remake
- Mewgenics
- Crazy Taxi: World Tour
- Tides of Annihilation
- Warlock: Dungeons & Dragons
- LEGO Skylines
- Nodusfall
- Gravhounds
- Ontos
- PUBG Ded.Net
- Afterworld
- Murals
- Rayman Legends Retold
- Exodus – 7 Nisan 2027
- Petit Planet
- Silent Hill: Townfall
- Valor Mortis
- Lofsong
- Path of Exile 2 – 1.0 sürümü Aralık ayında
- Rainbow Six Tactics
- 1,001 Threads of Mizan
- Turok: Origins
- Mega Man: Dual Override
- Zoopunk
- No Law
- Ananta
- Game of Thrones: War for Westeros
- Dust Origins
- Stage Tour
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Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim