GameStop, eBay’i 56 milyar dolara satın almak için sürpriz bir hamle yaptı

ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop, teknoloji ve e-ticaret dünyasında dengeleri sarsabilecek iddialı bir adım attı. Şirket, eBay’i yaklaşık 56 milyar dolar değerlemeyle satın almak için resmi teklif sundu. GameStop CEO’su Ryan Cohen, yönetim kuruluna gönderdiği mektupta teklifin reddedilmesi halinde doğrudan hissedarlara gitmeye hazır olduğunu belirterek sürecin “dostane” ilerlememesi durumunda diğer alternatif seçeneği de masaya koydu.

GameStop’un teklifine göre eBay hissedarlarına, hisse başına 125 dolar değerinde yüzde 50 nakit ve yüzde 50 hisse içeren bir paket sunuluyor. Bu teklif, eBay’in son kapanış fiyatına göre yaklaşık %20 prim anlamına geliyor. Ancak teklifin dikkat çeken yönlerinden biri, eBay’in piyasa değerinin GameStop’un neredeyse dört katı olması. Bu durum, girişimi alışılmış birleşme ve satın alma stratejilerinin ötesine taşıyor.

Cohen, GameStop’un halihazırda hisseler ve türev araçlar aracılığıyla eBay’de %5 pay topladığını da açıkladı. Bu hamle, teklifin yalnızca bir niyet beyanı olmadığını gösteriyor.

“Amazon’a rakip olabilir”

Ryan Cohen, Wall Street Journal’a verdiği röportajda birleşmenin potansiyeline dikkat çekerek, GameStop ve eBay’in tek çatı altında birleşmesi halinde Amazon’a ciddi bir rakip ortaya çıkabileceğini savundu. Cohen’e göre bu birleşme, hem gelirleri artıracak hem de operasyonel maliyetleri önemli ölçüde düşürecek.

Planın en dikkat çekici ayaklarından biri ise maliyet tarafında. Cohen, satın almanın tamamlanmasının ardından ilk 12 ay içinde eBay’in yıllık maliyetlerinde 2 milyar dolarlık kesinti hedeflediklerini ifade etti. Bu adımın şirketin hisse başına kârını da artırması bekleniyor.

GameStop’un ABD genelindeki 1.600 mağazalık ağı, birleşme sonrası eBay için kritik bir fiziksel altyapı sağlayabilir. Cohen, bu mağazaların ürün doğrulama, lojistik, sipariş karşılama ve canlı ticaret gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti. Bu model, eBay’in uzun süredir eksikliğini hissettiği fiziksel operasyon kabiliyetini güçlendirebilir.

Finansman da hazır

Bu büyüklükte bir satın alma için finansman kritik önem taşıyor. Cohen, TD Bank iştiraki TD Securities’ten yaklaşık 20 milyar dolarlık borç finansmanı için taahhüt mektubu aldıklarını açıkladı. Ayrıca GameStop’un 31 Ocak itibarıyla 9,4 milyar dolar nakit ve likit varlığa sahip olduğu belirtiliyor. Nakit kısmın bu kaynaklar ve üçüncü taraf finansmanla karşılanması planlanıyor.

Geri kalan finansman için sürece Orta Doğu’daki varlık fonlarının da dahil olabileceği ifade ediliyor.

Ryan Cohen, 2021 yılında GameStop yönetimine katıldığından bu yana şirketi yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Pandemiyle birlikte dijital satışlara kayan oyun sektörü, fiziksel mağaza modeline dayalı GameStop’u zor durumda bırakmıştı. Her ne kadar agresif maliyet kesintileriyle şirket yeniden kârlılığa dönmüştü.

CEO, eBay’in mevcut değerinin çok üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şirketi “yüzlerce milyar dolar değerinde” bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediğini ifade etti. Plan gerçekleşirse Cohen, birleşik şirketin CEO’su olarak görev alacak. eBay cephesi ise henüz teklife resmi bir yanıt vermiş değil.

