Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GameStop ikinci el devi eBay'i satın almak istiyor

    İkinci el oyun ve figür ticaretinde söz sahibi olmak isteyen GameStop, iki aşamalı bir planla eBay platformunu bünyesine katmak istiyor. Firma şimdiden hazırlıklara başladı. 

    GameStop Tam Boyutta Gör
    Bir dönem ülkemizde GittiGidiyor platformunu satın almasıyla gündeme gelen dünya ikinci el devi eBay'in kendisi yeni bir satın alım hikayesine konu olmak üzere. Oyun perakende devi GameStop harekete geçmiş durumda. 

    GameStop ve eBay birleşecek mi?

    Gelen bilgilere göre GameStop patronu Ryan Cohen uzun süredir eBay platformunu bünyesine katmak için hazırlık yapıyor. Şu anda 45-46 milyar dolar civarında pazar değeri olan eBay firmanın gücüne güç katacak ve 100 milyar dolarlık piyasa devi olmasına yardım edecek.

    Cohen'in eBay için iki aşamalı bir plan hazırladığı belirtiliyor. Gerekli yatırımcı ve danışman desteğini sağladıktan sonra eBay yönetimine teklifini iletecek olan GameStop, teklif reddedilirse ikinci aşamaya geçecek. Bu aşamada hisselerin önemli bir kısmını satın alarak yönetimde söz sahibi olacak ve sonrasında satın alıma onay verecek. 

    GameStop satın alma planı için bir süredir eBay hisse senetlerini topluyor ve ayrıca 9 milyar dolar da nakit ayırdı. Yani ne olursa olsun eBay firmasını satın almak istiyor. eBay hisseleri bu haberin ardından hafta kapanışında yüzde 13 civarında yükselerek 118$ oldu. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oliovilla zeytinyağı yorumları 1.4 cvvt motor yorumları uğur klima yorumları apple watch çizik giderme arabadan su sesi gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum