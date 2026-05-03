GameStop ikinci el devi eBay'i satın almak istiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönem ülkemizde GittiGidiyor platformunu satın almasıyla gündeme gelen dünya ikinci el devi eBay'in kendisi yeni bir satın alım hikayesine konu olmak üzere. Oyun perakende devi GameStop harekete geçmiş durumda.

GameStop ve eBay birleşecek mi?

Gelen bilgilere göre GameStop patronu Ryan Cohen uzun süredir eBay platformunu bünyesine katmak için hazırlık yapıyor. Şu anda 45-46 milyar dolar civarında pazar değeri olan eBay firmanın gücüne güç katacak ve 100 milyar dolarlık piyasa devi olmasına yardım edecek.

Cohen'in eBay için iki aşamalı bir plan hazırladığı belirtiliyor. Gerekli yatırımcı ve danışman desteğini sağladıktan sonra eBay yönetimine teklifini iletecek olan GameStop, teklif reddedilirse ikinci aşamaya geçecek. Bu aşamada hisselerin önemli bir kısmını satın alarak yönetimde söz sahibi olacak ve sonrasında satın alıma onay verecek.

GameStop satın alma planı için bir süredir eBay hisse senetlerini topluyor ve ayrıca 9 milyar dolar da nakit ayırdı. Yani ne olursa olsun eBay firmasını satın almak istiyor. eBay hisseleri bu haberin ardından hafta kapanışında yüzde 13 civarında yükselerek 118$ oldu.



