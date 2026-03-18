Garanti BBVA Mobil’de “Ailem” dönemi başladı: Çocukların finansal süreçleri tek çatıda

Tam Boyutta Gör Garanti BBVA, ebeveynler için yeni bir yönetim özelliğini devreye alıyor. Garanti BBVA Mobil uygulamasındaki Ailem sayfasında, çocuklarınızın harcama takibini, birikim çözümlerini ve ebeveyn kontrol araçlarını tek çatı altında görebilirsiniz.

Amazon Bahar Fırsatları bu gece sona eriyor 1 gün önce eklendi

Ailem özelliği ile ebeveynler çocuklarının harcamalarını anlık olarak takip edebilir, finansal işlemlerini kontrol altına alabilir, yeni hesap, banka kartı, BES gibi ürünleri tanımlayabilir.

Garanti BBVA’nın çocuklara özel tasarlanan ek kredi kartı çözümü de bulunuyor. Bonus Cool ve Paracard Bonus Cool kartları ile ebeveynler; çocuklarının alışveriş limitlerini belirleyebiliyor ve harcama yapılan iş yerlerini kolayca yönetebiliyorlar. Çocuklar kendi adına ilk kez bir karta sahip olma fırsatı elde ederken ebeveynler de çocuklarının finansal durumu kontrol edebilir.

Çocuklara dair tüm finansal ürün ve hizmetleri tek bir alanda bir arayan getiren Garanti BBVA, yaşlarına uygun kart tasarımlarıyla finansal deneyimlerini hem güvenli hem de öğretici bir yapıya kavuşturuyor.

