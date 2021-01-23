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    Garena 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştireceği ilk turnuvası Free Fire Sömestir Kupası’nı duyurdu

    Türkiye’de gerçekleşecek olan ilk 2021 Free Fire Turnuvası’nda 570’den fazla takım en iyisi olmak için birbiriyle mücadele edecek.
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    Garena 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştireceği ilk turnuvası Free Fire Sömestir Kupası’nı duyurdu
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    Türkiye’de gerçekleşecek olan ilk 2021 Free Fire Turnuvası’nda 570’den fazla takım en iyisi olmak için birbiriyle mücadele edecek. 50.000 TL büyük ödül havuzu ve turnuvanın en iyi oyuncuları için ayrılan özel ödüller sahiplerini bulacak. Free Fire Sömestir Kupası, Türkiye’deki oyuncuları rekabetin bir parçası olmaya ve mücadelelerini göstermeye davet edecek.

    Garena, Free Fire'ın bu yıl Türkiye'de düzenlenecek olan ilk espor turnuvası Free Fire Türkiye Sömestir Kupası'nın 2-10 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu. 50.000 TL’ye varan nakit para ödüllerinin sahibini bulacağı Free Fire Türkiye Sömestir Kupası’nda 570’i aşkın takım şampiyon olmak için mücadele edecek.

    Garena 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştireceği ilk turnuvası Free Fire Sömestir Kupası’nı duyurdu
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    Free Fire Türkiye Sömestir Kupası Finalleri 8 – 10 Şubat 2021’de!

     

    31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek olan Free Fire Türkiye Sömestir Kupası kayıtları başladı. Turnuvanın eleme maçları 2 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşirken finaller ise 8 – 10 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Free Fire Türkiye Sömestir Kupası finalleri YouTube platformu üzerinden canlı yayında yapılacak.

     

    50.000 TL Değerindeki Ödül Havuzu En İyi 12 Takım İçin Paylaştırılacak

     

    50.000 TL'lik ödül havuzu, Free Fire Türkiye Sömestir Kupası'nın ilk 12 takımı arasında paylaşılacak ve en iyi bireysel oyuncular için ekstra özel ödüller verilecek. Free Fire Türkiye Sömestir Kupası’nda rakiplerini geride bırakarak turnuvanın şampiyonu olan takım, oyuncu başına 6.250 TL ve 1.500 Elmas kazanma şansı yakalayacak. Finallerde rakibini en çok saf dışı bırakan oyuncuya 1.000 Elmas ödülü verilecek.

     

    Garena 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştireceği ilk turnuvası Free Fire Sömestir Kupası’nı duyurdu
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    Free Fire Türkiye Sömestir Kupası, Türkiye'deki Oyuncuları Motive Edecek

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    Free Fire Türkiye Sömestir Kupası, Garena’nın Türkiye'deki oyuncularla daha iyi etkileşim kurma ve onları motive etme girişimlerinden biri olacak. Türkiye’de turnuvaya katılan takımlar, gelecek zamanlarda ülkelerini temsil etme şansı kazanabilecekleri için daha fazla etkinlikte yer alabilecekler. Türkiye’deki oyuncu topluluğu, gelecekteki uluslararası turnuvalarda en sevdikleri yerel takımlarını destekleyebilecek!

     

    Free Fire Türkiye Sömestir Kupası’na kayıt olmak ve detaylı bilgi için resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

     

    Free Fire’ı tamamen ücretsiz indirin:

    Apple iOS App Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dts.freefireth

    Google Play Store:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dts.freefireth

     

    Garena Hakkında

    Garena, Güneydoğu Asya, Tayvan ve Latin Amerika'da dünyanın önde gelen çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Singapur merkezli Garena, global çapta hızla büyüyerek diğer pazarlara açılmaya devam ediyor.

     

    Garena hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.garena.sg adresini ziyaret edebilirsiniz.



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    Kraaz

    Ortadaki boşluğa pil koysalarmış, 130 km menzil, 330 km menzil olacak. Şekil yapacam diye alan ısrafı olmuş.

    1 saat önce
    A
    akyuznakliyat

    internette şikayetler peş peşe uçuyor

    2 saat önce
    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    6 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
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