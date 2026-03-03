Garmin, 2025 acil durum raporunu paylaştı: Uydu bağlantısı hayat kurtardı!

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch Ultra 3'te uydu iletişimi sunarken, Garmin de bir süredir Fenix ​​8 Pro gibi modellerde uydu tabanlı iletişim hizmetleri sunuyor. Bu özellik, uzun süreli yürüyüş turları ya da yelken gibi açık hava etkinlikleriyle uğraşan kullanıcılar için önemli. Garmin, bu hizmetin kullanımına ilişkin bilgileri yıllık bir raporda sunuyor.

Garmin inReach: 2025'te 3.000'den fazla acil çağrı, sıklıkla helikoptere ihtiyaç duyuldu

Rapora göre, 2025 yılında inReach aracılığıyla 3.000'den fazla acil durum bildirildi. Yalnızca su sporları ve tekne aktivitelerinde değil, patikalar veya dağlarda da meydana gelen acil durumlarda büyüme görüldü. Kalp krizi veya yüksek irtifa hastalığı gibi tıbbi acil durumların sayısı da katlanarak artıyor. İş yeriyle ilgili sorunlar ya da acil durumların da artış gösterdiği görülüyor.

Yürüyüş ve sırt çantasıyla yapılan geziler, kar motosikleti veya avcılığa kıyasla nispeten yaygın sporlar olsa da, aktivitelerin en büyük payını oluşturuyor. Çoğu durumda, inReach ile iletişime geçmeyi gerektiren yaralanmalar, ardından araç sorunları ve yaralanmalarla ilgisi olmayan tıbbi sorunlar geliyor. Uydu kapsama alanı olmayan bölgelerde, bir araç arızalandığında yol kenarı yardımını beklemek yerine SOS mesajı gönderme ihtiyacı mantıklı. Kaybolan ve/veya kendi araçlarıyla ilgili sorunlar yaşayan kişiler de azımsanmayacak sayıda.

Nispeten en sık kullanılan kurtarma yöntemi ise helikopter. Bu, bunların ya çok ciddi acil durum çağrıları ve/veya ulaşılması çok zor arazideki acil durumlar olduğunu gösteriyor. Vakaların %12'sinde resmi bir müdahale gerekmemiş; insanlar Garmin Response'un yardımıyla kendi kendilerine içinde bulundukları zor durumdan kurtulmayı başarmış. Bu uygulama, GPS noktalarını kullanarak kaybolmuş kişiyi doğru noktalara yönlendiriyor.

Garmin inReach'i kullanmak ücretli bir abonelik gerektiriyor ve acil durumda kendiliğinden etkinleştirilemiyor.

