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Oynat Garmin, akıllı saatlerde pil ömrünü artırmak için AMOLED ekranlara güneş paneli entegre etmeye hazırlanıyor. Şirketin aldığı yeni patente göre minyatür güneş hücreleri, görüntü kalitesini etkilemeyecek şekilde piksel aralarındaki boşluklara yerleştirilecek. Böylece cihaz, ekran parlaklığından ödün vermeden gün ışığından sürekli enerji toplayabilecek. Bu teknoloji sayesinde AMOLED saatler, MIP ekranlı modellerin sunduğu uzun pil ömrüne en sonunda kavuşabilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Garmin, AMOLED ekranlı akıllı saatlerin pil ömrünü uzatabilecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirketin patent başvurusu, ekran pikselleri arasındaki küçük boşluklara yerleştirilecek minyatür güneş hücreleri sayesinde saatin gün ışığından enerji toplamasını sağlayabilecek bir tasarımı ortaya koyuyor.

Garmin tarafından Mayıs 2025'te yapılan ve Kasım 2026'da yayımlanan US 2026/0362887 A1 numaralı patent başvurusu, “Integrated energy-collecting display module” (Entegre enerji toplayan ekran modülü) başlığını taşıyor. Patentte açıklanan teknoloji, AMOLED ve potansiyel olarak microLED ekranların piksel aralarındaki ışık yaymayan bölümlere küçük fotovoltaik hücreler yerleştirilmesini öngörüyor.

Güneş hücreleri piksel aralarına yerleştirilecek

Garmin'in üzerinde çalıştığı yöntemin en önemli özelliği, güneş hücrelerinin ekranın tamamını kaplayan ayrı bir katman olarak kullanılmaması. Geleneksel güneş enerjili ekran tasarımlarında fotovoltaik katman, ekranın üzerine yerleştirildiğinde renk doğruluğunu ve parlaklığı olumsuz etkileyebiliyor. Çerçeveye yerleştirilen güneş panelleri ise saatin boyutlarını artırabiliyor veya kullanılabilir ekran alanını daraltabiliyor.

Patentteki çözümde ise güneş hücreleri doğrudan piksellerin arasındaki ışık yaymayan boşluklara yerleştiriliyor. Her alt pikselin üzerinde bırakılan şeffaf alanlar, ekranın ürettiği ışığın herhangi bir engelle karşılaşmadan dışarı çıkmasını sağlıyor. Böylece ekranın görüntü kalitesinden ödün vermeden ortam ışığından enerji toplanması hedefleniyor.

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AMOLED ve MIP ekranlar arasındaki pil farkı kapanabilir

Bu patentin ortaya çıkışı, Garmin'in AMOLED ve MIP ekranlı akıllı saatleri arasındaki pil ömrü farkına ilişkin açıklamalarının ardından geldi. Şirketin Operasyon Direktörü Brad Trenkle, kısa süre önce verdiği bir röportajda OLED ekranlı saatlerin pil verimliliğinin her yeni nesilde önemli ölçüde iyileştiğini ancak MIP ekranlarla aradaki farkın henüz tamamen kapanmadığını belirtmişti.

Bu nedenle Garmin, özellikle güneş enerjisiyle şarj olabilen MIP ekranlı modellerini ürün gamında tutmaya devam ediyor. Trenkle, ekranın içine güneş enerjisi toplama teknolojisi yerleştirilmesinin AMOLED görüntü kalitesini mutlaka olumsuz etkilemesi gerekmediğini de dile getirmişti.

Yeni patentte açıklanan teknoloji hayata geçirilirse AMOLED ekranların görsel avantajları ile güneş enerjisi desteğinin bir arada sunulması mümkün olabilir. Bu da Garmin'in MIP ekranlı modellerinin en önemli avantajlarından biri olan uzun pil ömrü ile AMOLED modeller arasındaki farkın azalmasına yardımcı olabilir.

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Garmin AMOLED ekranlara güneş enerjisini entegre etmeyi planlıyor

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