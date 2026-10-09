Garmin Approach S72 görüşme yapabildiğiniz ilk golf odaklı akıllı saat oldu

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Tam Boyutta Gör Dayanıklılık odaklı akıllı saatleri ile tanıdığımız Garmin ayrıca golf tutkunlarına da hitap eden akıllı saatler üretiyor. Approach serisi altında toplanan akıllı saatlerin sonuncusu ilk kez görüşme özelliği ile geliyor.

Garmin Approach S72 özellikleri ve fiyatı

Garmin Approach S72 akıllı saat modeli 1.4 inçlik OLED ekran ile geliyor. 5 ATM dayanıklılığı olan saat Sapphire Lens ile ekranı korurken titanyum çerçeve de sağlamlığı arttırıyor. Bu seride ilk kez Bluetooth üzerinden görüşme dahil ediliyor. Böylece kullanıcılar golfe odaklanabiliyor.

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Golf kısmında oyunun ne kadar hızlı olması gerektiğini gösteren bir zamanlayıcı, sopa tavsiyeleri, el hızı, savurma uzunluğu hesabı, bilek dönüş tavsiyesi, kutlama animasyonları mevcut. Garmin Golf aboneleri ise 43 bin adet golf eğitimine erişebiliyor, oyunun istatistiklerini alabiliyor ve kuş bakışı olarak sahayı görebiliyor.

Golf modunda 20 saate kadar kullanılabilen saat akıllı saat modunda ise 16 güne kadar kullanım sunuyor. 64GB kapasitesi olan saat nabız, anormal nabız alarmı, fitness yaşı, nefes alma oranı, vücut enerjisi, günlük stres, uyku düzeni takibi, hidrasyon alarmı, adet döngüsü, deri sıcaklığı, öğle uykusu tespiti gibi pek çok sağlık takibi yapabiliyor. Garmin Approach S72 akıllı saat modeli 799$ olarak satılacak.

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