Garmin Bounce 2 akıllı çocuk saati gelişmiş yeteneklerle geliyor

Garmin Bounce 2 özellikleri ve fiyatı
Garmin Bounce 2 akıllı çocuk saati 1.2 inçlik AMOLED ekrana sahip. İlk nesilde yer alan LCD ekrana göre önemli bir iyileşme sağlanmış. Kasa su altında 5 ATM basınca kadar dayanıklı iken 40.4 gram ağırlığa sahip.
İki yönlü görüşme, özeti çıkarılabilen sesli mesajlar, gerçek zamanlı takip, 4GB depolamasında Amazon Music uygulaması ile şarkı oynatabilme, sesli komut, iki güne kadar kullanım süresi önemli özellikleri arasında. Garmin Bounce 2 çocuk saati 300$ fiyat etiketine sahip ve yakın zamanda global pazara çıkacak.
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.