Garmin Bounce 2 akıllı çocuk saati gelişmiş yeteneklerle geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı çocuk saatlerinin giderek daha fazla önem kazanmaya başladığı bu dönemlerde Garmin de gardını almış durumda. İlk nesil Garmin Bounce çocuk saatinin ardından daha gelişmiş ikinci nesil piyasaya çıkıyor.

Garmin Bounce 2 özellikleri ve fiyatı

Garmin Bounce 2 akıllı çocuk saati 1.2 inçlik AMOLED ekrana sahip. İlk nesilde yer alan LCD ekrana göre önemli bir iyileşme sağlanmış. Kasa su altında 5 ATM basınca kadar dayanıklı iken 40.4 gram ağırlığa sahip.

İki yönlü görüşme, özeti çıkarılabilen sesli mesajlar, gerçek zamanlı takip, 4GB depolamasında Amazon Music uygulaması ile şarkı oynatabilme, sesli komut, iki güne kadar kullanım süresi önemli özellikleri arasında. Garmin Bounce 2 çocuk saati 300$ fiyat etiketine sahip ve yakın zamanda global pazara çıkacak.

