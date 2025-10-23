Giriş
    Garmin D2 Mach 2 ile ses hızını aşın

    Garmin D2 Mach 2 akıllı saat modelinde 1.4 inçlik AMOLED ekran, EKG gibi kapsamlı analizler, ayrıntılı uçuş verileri, en detaylı Garmin uçuş haritası gibi özellikler yer alıyor. 

    Garmin D2 Mach 2 Tam Boyutta Gör
    Garmin markasının pilotlar için geliştirdiği Garmin D2 Mach 2 akıllı saat modeli, segmentinde az rastlanır özelliklerle bir pilotun ihtiyaç duyduğu hemen her şeyi yüksek bir fiyat etiketi ile sunuyor. 

    Garmin D2 Mach 2 özellikleri ve fiyatı

    1.4 inçlik AMOLED ekranında 454x454 piksel çözünürlük sunan Garmin D2 Mach 2 akıllı saat modeli Gorilla Glass 3 ile korunurken paslanmaz çelik kadran çerçevesine sahip. Tuşlar ise su geçirmez şekilde tasarlanmış. 

    Nabız, kandaki oksijen, vücut enerjisi, uyku döngüsü, kalp atışı değişkenliği, stres durumu, susuzluk durumu, adet döngüsü, EKG gibi kapsamlı analizler yapabilen saat animasyonlu çalışma modları, günlük egzersiz tavsiyeleri, Garmin Coach koçluk özelliği, golf performansı ve iyileşme metriklerini de kullanıcıya sunuyor. 

    Garmin D2 Mach 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Garmin D2 Mach 2 segmentinde görülmemiş özelliklerle geliyor. Bir akıllı saatte olabilecek en büyük uçuş haritası detaylı noktalar, pistler, topografi, kaçış yolları gibi özellikler sunuyor. Garmin Pilot uygulaması ile uçuş aktivitesi hazırlamak, METAR verisi istemek, navigasyon bilgisi ya da hava durumu bilgisi istemek bunlar arasında. Ayrıca uçuş esnasında çift yönlü mesajlaşma ve ses notları almak da mümkün. 

    Dahili el feneri ile acil durumlarda kırmızı ve beyaz ışık verebilen saat PlaneSync ile anlık benzin ve batarya durumlarını gösterebiliyor. Yatay durum indikatörü HSI, GPS, METAR/TAF hava durumu erişimi diğer özellikleri arasında. 

    Tek şarj ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabilen akıllı saat GPS ve kandaki oksijen ölçümü sürekli açıkken 58 saat idare edebiliyor. Garmin D2 Mach 2 akıllı saat modeli 47mm 1349.99$, 51mm 1499.99$ fiyat etiketine sahip. 

     

