Garmin D2 Mach 2 ile ses hızını aşın

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Garmin markasının pilotlar için geliştirdiği Garmin D2 Mach 2 akıllı saat modeli, segmentinde az rastlanır özelliklerle bir pilotun ihtiyaç duyduğu hemen her şeyi yüksek bir fiyat etiketi ile sunuyor.

Garmin D2 Mach 2 özellikleri ve fiyatı

1.4 inçlik AMOLED ekranında 454x454 piksel çözünürlük sunan Garmin D2 Mach 2 akıllı saat modeli Gorilla Glass 3 ile korunurken paslanmaz çelik kadran çerçevesine sahip. Tuşlar ise su geçirmez şekilde tasarlanmış.

Garmin Bounce 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Nabız, kandaki oksijen, vücut enerjisi, uyku döngüsü, kalp atışı değişkenliği, stres durumu, susuzluk durumu, adet döngüsü, EKG gibi kapsamlı analizler yapabilen saat animasyonlu çalışma modları, günlük egzersiz tavsiyeleri, Garmin Coach koçluk özelliği, golf performansı ve iyileşme metriklerini de kullanıcıya sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Garmin D2 Mach 2 segmentinde görülmemiş özelliklerle geliyor. Bir akıllı saatte olabilecek en büyük uçuş haritası detaylı noktalar, pistler, topografi, kaçış yolları gibi özellikler sunuyor. Garmin Pilot uygulaması ile uçuş aktivitesi hazırlamak, METAR verisi istemek, navigasyon bilgisi ya da hava durumu bilgisi istemek bunlar arasında. Ayrıca uçuş esnasında çift yönlü mesajlaşma ve ses notları almak da mümkün.

Dahili el feneri ile acil durumlarda kırmızı ve beyaz ışık verebilen saat PlaneSync ile anlık benzin ve batarya durumlarını gösterebiliyor. Yatay durum indikatörü HSI, GPS, METAR/TAF hava durumu erişimi diğer özellikleri arasında.

Tek şarj ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabilen akıllı saat GPS ve kandaki oksijen ölçümü sürekli açıkken 58 saat idare edebiliyor. Garmin D2 Mach 2 akıllı saat modeli 47mm 1349.99$, 51mm 1499.99$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Garmin D2 Mach 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: