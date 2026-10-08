Garmin Enduro 4 yıllar sonra geri döndü

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Tam Boyutta Gör Garmin markasının dayanıklılığı ile öne çıkan Enduro akıllı saat serisi yaklaşık iki yıl sonra yeni amiral gemisi ile geri dönüyor. Garmin Enduro 4 akıllı saat modeli daha fazla RAM ve depolama alanı ile geliyor.

Garmin Enduro 4 özellikleri ve fiyatı

Garmin Enduro 4 akıllı saat modeli 1.4 inçlik düşük güç tüketen bellek içi ekran barındırırken Power Sapphire kaplama hem ekranı koruyor hem de güneş enerjisi sağlıyor. Bu sayede saat sürekli aktivite takibinde 9 güne yakın, akıllı saat modunda ise 90 güne kadar kullanılabiliyor.

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Net olarak açıklanmamakla birlikte RAM miktarı önceki nesle göre yüzde 50 artmış. Depolama ise 64GB olmuş. Böylece akıcılık artarken pek çok fonksiyon da çok rahat bir şekilde saat üzerinden çalışabilir hale getirilmiş.

Perspective View özelliği ile rotanızı önceden görebilme şansına sahipken Max Accuracy modu performansı en üst seviyeye çıkarıyor ve Max Battery modu da ortalama kullanım sunuyor. Saatte yine bir LED fener yer alıyor.

Önceki nesil gibi 51mm kasayı koruyan saat 68 gram. 10ATM suya dayanıklı ve kasa fiber polimer ile güçlendirilmiş. Kayışlar nemden korunuyor ve kolay bir şekilde kasaya takılıyor. Garmin Enduro 4 modeli 899.99$ fiyat etiketine sahip.

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