Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat TRT Tabii platformunun fenomen dizisi Gassal, dördüncü sezonuyla ekranlara veda ediyor. Cenaze yıkayıcılarının sıra dışı hikâyesini anlatan yapımın final sezonu, 19 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Karakterlerin merak edilen kaderini tamamlayacak yeni bölümlerde, dizinin unutulmaz müziklerine bu defa usta sanatçı Kibariye ses verecek. Sevilen dizi, son sezonuyla izleyicilerine unutulmaz bir veda sunmayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör TRT Tabii platformunun en iddialı yapımları arasında yer alan Gassal dizisi final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Squid Game 2 gibi döneminin fenomenleri arasından sıyrılarak önemli izlenme rakamlarına ulaşan dizinin dördüncü sezonu kısa süre içerisinde erişime açılacak.

Gassal 4. sezon ne zaman?

Baki adındaki cenaze yıkayıcısının hayatını değiştirmeye karar vermesiyle başlayan hikâyeye ikinci sezonda Hande Soral dahil olmuş ve olaylar gelişmişti. Kadın gassal olarak görev yapmaya başlayan Nihan karakteri ile dizi daha aydınlık bir havaya bürünmüştü.

Bu sezon futbol seyretmenin, spor izlemenin maliyeti ne kadar? 3 ay önce eklendi

19 Kasım tarihinde erişime açılacak dördüncü sezonda dizideki karakterlerin hikayesinin de tamamlanması bekleniyor. Özellikle üçüncü sezonda Nihan karakterinin başına ne geldiği tam olarak anlaşılamamıştı.

Dizi özellikle müzikleri ile de gündem olmayı başarmıştı. İlk sezonda Şahin Kendirci, ikinci sezonda Bayhan ve üçüncü sezonda Kubat dizi müziklerini seslendirmişti. Dördüncü sezonda ise mikrofon Kibariye’de olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: