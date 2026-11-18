Yapay Zeka Özeti:
- TRT Tabii platformunun fenomen dizisi Gassal, dördüncü sezonuyla ekranlara veda ediyor. Cenaze yıkayıcılarının sıra dışı hikâyesini anlatan yapımın final sezonu, 19 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Karakterlerin merak edilen kaderini tamamlayacak yeni bölümlerde, dizinin unutulmaz müziklerine bu defa usta sanatçı Kibariye ses verecek. Sevilen dizi, son sezonuyla izleyicilerine unutulmaz bir veda sunmayı hedefliyor.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Gassal 4. sezon ne zaman?
Baki adındaki cenaze yıkayıcısının hayatını değiştirmeye karar vermesiyle başlayan hikâyeye ikinci sezonda Hande Soral dahil olmuş ve olaylar gelişmişti. Kadın gassal olarak görev yapmaya başlayan Nihan karakteri ile dizi daha aydınlık bir havaya bürünmüştü.
19 Kasım tarihinde erişime açılacak dördüncü sezonda dizideki karakterlerin hikayesinin de tamamlanması bekleniyor. Özellikle üçüncü sezonda Nihan karakterinin başına ne geldiği tam olarak anlaşılamamıştı.
Dizi özellikle müzikleri ile de gündem olmayı başarmıştı. İlk sezonda Şahin Kendirci, ikinci sezonda Bayhan ve üçüncü sezonda Kubat dizi müziklerini seslendirmişti. Dördüncü sezonda ise mikrofon Kibariye’de olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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