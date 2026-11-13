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    Gatto'nun yeni fragmanı yayınlandı: Pixar'ın el çizimi ilk animasyon filmi

    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın el çizimi ilk animasyon filmi olmasıyla dikkat çeken Gatto'nun ilk fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak.

    Gatto'dan yeni fragman: Pixar'ın el çizimi ilk fil Tam Boyutta Gör
    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar son yıllarda daha inişli çıkışlı bir grafik çiziyor olsa da hâlâ filmleri en heyecanla beklenen stüdyolar arasında yer alıyor. Bu yüzden stüdyonun yeni filmi Gatto da heyecanla bekleniyor. Üstelik Gatto'yu diğer Pixar filmlerinden ayıran önemli bir özelliği var: Gatto, stüdyonun bugüne kadar imza attığı ilk el çizimi film

    Filmin her karesi el çizimi resimlerden oluşuyor. Gerçi yayınlanan fragmanlar, bu resimlere CGI ile belli başlı dokunuşların yapıldığını gösteriyor.

    Gatto, 5 Mart'ta Vizyona Girecek

    Venedik’te geçen film, batıl inançlar yüzünden insanlar tarafından dışlanan müzik tutkunu bir kara kediye odaklanıyor. Venedik'te yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Nero, yerel kedi mafyası patronu Rocco'ya borçlanır ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Bu çıkmazdan çıkabilmek için, hiç beklenmedik bir dostluk kurması gerekecektir. Gatto'yu, daha önce Pixar için Luca’yı da yöneten Enrico Casarosa yönetti.

    Yeni fragmanın hem Türkçe dublajlı versiyonunu hem de orijinal hâlini aşağıda bulabilirsiniz. Gatto, ülkemizde 5 Mart 2027'de vizyona girecek.

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