Gatto'nun yeni fragmanı yayınlandı: Pixar'ın el çizimi ilk animasyon filmi

Yapay Zeka Özeti:
- Pixar'ın ilk el çizimi animasyon filmi olan Gatto'dan yeni fragman geldi. Venedik'te geçen eğlenceli yapım, batıl inançlar yüzünden dışlanan ve kedi mafyasına borçlanan müzik tutkunu kara kedi Nero'nun macerasını anlatıyor. Luca'nın yönetmeni Enrico Casarosa imzalı film, etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor. Merakla beklenen animasyon, 5 Mart 2027'de vizyona girecek.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Filmin her karesi el çizimi resimlerden oluşuyor. Gerçi yayınlanan fragmanlar, bu resimlere CGI ile belli başlı dokunuşların yapıldığını gösteriyor.
Gatto, 5 Mart'ta Vizyona Girecek
Venedik’te geçen film, batıl inançlar yüzünden insanlar tarafından dışlanan müzik tutkunu bir kara kediye odaklanıyor. Venedik'te yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Nero, yerel kedi mafyası patronu Rocco'ya borçlanır ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Bu çıkmazdan çıkabilmek için, hiç beklenmedik bir dostluk kurması gerekecektir. Gatto'yu, daha önce Pixar için Luca’yı da yöneten Enrico Casarosa yönetti.
Yeni fragmanın hem Türkçe dublajlı versiyonunu hem de orijinal hâlini aşağıda bulabilirsiniz. Gatto, ülkemizde 5 Mart 2027'de vizyona girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: