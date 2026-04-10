Gayrimenkulde "Güvenli Ödeme Sistemi’ zorunlu oluyor: Ne zaman başlayacak?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de araç satışlarının ardından şimdi de gayrimenkul alım ve satımında “güvenli ödeme” sistemine geçiliyor. Edinilen bilgilere göre 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ev, arsa ve iş yeri alım-satımında “Güvenli Ödeme Sistemi” zorunlu hale gelecek.

Gayrimenkul satışında güvenli ödeme zorunluluğunun 1 Mayıs 2026’da başlaması bekleniyordu. Ticaret Bakanlığı, teknik entegrasyonun eksiksiz yapılması adına yeni tarihi 1 Temmuz 2026 olarak belirledi.

Ev alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi nasıl olacak?

Sistem devreye girdiğinde noterde alım-satım aşamasında bankaların mobil uygulamaları üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi kullanılarak para transferi gerçekleştirilecek. Para, noterde tapu devri tamamlanana kadar blokeli durumda havuzda bekleyecek. Tapu deri tamamlandığında para satıcıya aktarılacak, işlem iptal olursa alıcıya iade edilecek.

Güvenli Ödeme Sistemi, araç alım satımlarında başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bu sistemle birlikte kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek. Ayrıca para transferi esnasındaki dolandırıcılığın önüne geçilecek. Vergiden tasarruf elde etmek amacıyla elden ödeme alınıyordu. Yeni sistemle birlikte vergi kaybının önüne geçilecek.

Yeni sistemle ilgili iki soru işareti bulunuyor. Araç satışında güvenli ödemenin başlatılması için bankanın uygulama alanına aracın plakası giriliyor. Gayrimenkul alım satımında hangi bilgi ile işlem başlatılacağı açıklanmadı. Buna ek olarak ödemenin nakit harici bir yöntemle yapılması durumunda tapu devir işleminin nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki günlerde yönetmelik yayımlayarak soru işaretlerini giderecek.

