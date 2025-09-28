GE Aerospace’den hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet motor testi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Hipersonik hızlara ulaşabilen hava araçları için hareketli parça gerektirmeyen bir çözüm mümkün mü? GE Aerospace, bu soruya Atmospheric Test of Launched Airbreathing System (ATLAS) programıyla yanıt veriyor. Program kapsamında geliştirilen yeni katı yakıtlı ramjet, yakın zamanda ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Hipersonik füzeler, yani ses hızının beş katından daha hızlı uçabilen araçlar, savunma sistemlerini zorlayacak ve havacılığı 1947’de ses bariyerinin kırılmasından bu yana görülmemiş şekilde dönüştürebilecek potansiyele sahip. Mevcut hava savunma sistemlerinin ise bu füzeleri engelleme ihtimali bulunmuyor veya çok düşük.

Ancak hipersonik hıza ulaşmak kolay değil. ATLAS programı, bu sorunu Solid-Fuel Ramjet (SFRJ) yani katı yakıtlı ramjet teknolojisiyle çözmeyi hedefliyor. Ramjet motorlar, ilk bakışta sihirliymiş gibi görünebilir. Çünkü bu motorlar yerde çalıştırıldığında herhangi itki üretmezler. Bunun nedeni, ramjet’in klasik jet motorlarından farklı bir prensiple çalışmasıdır.

Sıvı yakıt yerine katı yakıt kullanıyor

Tam Boyutta Gör Ramjet motorlar, klasik jet motorlarından farklı olarak hareketli parça içermez. Motor havada hareket ederken, hızından dolayı motor girişine giren hava sıkışır ve ısınır. Bu basit ama etkili prensip, ramjet’i süpersonik ve hipersonik uçuşlar için ideal kılıyor.

GE Aerospace, ATLAS programında bu konsepti bir adım öteye taşıdı ve motorun iç yüzeyini kauçuk benzeri katı hidrokarbon yakıt ile kapladı. Bu yakıt, kendi oksijenini taşımıyor; havadaki oksijenle yanarak motoru çalıştırıyor ve yanarken sürekli yeni yakıt yüzeyi açığa çıkarıyor.

Bayraktar KIZILELMA’dan ilk mühimmatlı bağlı uçuş 2 gün önce eklendi

Bu tasarım, motoru hem daha hafif hem de daha verimli kılıyor. Katı yakıtlı ramjet, klasik katı yakıtlı roketlere kıyasla çok daha yüksek spesifik itki sunabiliyor. Katı yakıtlı roketlerin belirli itme gücü (roket verimliliğinin ölçüsü) yaklaşık 240 saniye iken, SFJR 1.000 saniyeye ulaşabilir.

Testler için ATLAS uçuş test aracı, Mach 2.2’ye kadar hız yapabilen F-104 Starfighter üzerine monte edildi. Testler sırasında ramjet motoru ateşlenmedi zira amaç yalnızca aerodinamik davranışı gözlemlemekti. GE Aerospace, gerçek ateşleme testlerinin ilerleyen uçuşlarda yapılacağını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

GE Aerospace, hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet test etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: