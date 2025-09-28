Giriş
    GE Aerospace’den hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet motor testi

    GE Aerospace, hipersonik hızlara ulaşabilen katı yakıtlı ramjet motorunu ilk kez uçuş testine tabi tuttu. Yeni motor, sıvı yakıt yerine hafif ve verimli katı yakıt kullanıyor.

    GE Aerospace, hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet test etti Tam Boyutta Gör
    Hipersonik hızlara ulaşabilen hava araçları için hareketli parça gerektirmeyen bir çözüm mümkün mü? GE Aerospace, bu soruya Atmospheric Test of Launched Airbreathing System (ATLAS) programıyla yanıt veriyor. Program kapsamında geliştirilen yeni katı yakıtlı ramjet, yakın zamanda ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

    Hipersonik füzeler, yani ses hızının beş katından daha hızlı uçabilen araçlar, savunma sistemlerini zorlayacak ve havacılığı 1947’de ses bariyerinin kırılmasından bu yana görülmemiş şekilde dönüştürebilecek potansiyele sahip. Mevcut hava savunma sistemlerinin ise bu füzeleri engelleme ihtimali bulunmuyor veya çok düşük.

    Ancak hipersonik hıza ulaşmak kolay değil. ATLAS programı, bu sorunu Solid-Fuel Ramjet (SFRJ) yani katı yakıtlı ramjet teknolojisiyle çözmeyi hedefliyor. Ramjet motorlar, ilk bakışta sihirliymiş gibi görünebilir. Çünkü bu motorlar yerde çalıştırıldığında herhangi itki üretmezler. Bunun nedeni, ramjet’in klasik jet motorlarından farklı bir prensiple çalışmasıdır.

    Sıvı yakıt yerine katı yakıt kullanıyor

    GE Aerospace, hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet test etti Tam Boyutta Gör
    Ramjet motorlar, klasik jet motorlarından farklı olarak hareketli parça içermez. Motor havada hareket ederken, hızından dolayı motor girişine giren hava sıkışır ve ısınır. Bu basit ama etkili prensip, ramjet’i süpersonik ve hipersonik uçuşlar için ideal kılıyor.

    GE Aerospace, ATLAS programında bu konsepti bir adım öteye taşıdı ve motorun iç yüzeyini kauçuk benzeri katı hidrokarbon yakıt ile kapladı. Bu yakıt, kendi oksijenini taşımıyor; havadaki oksijenle yanarak motoru çalıştırıyor ve yanarken sürekli yeni yakıt yüzeyi açığa çıkarıyor.

    Bu tasarım, motoru hem daha hafif hem de daha verimli kılıyor. Katı yakıtlı ramjet, klasik katı yakıtlı roketlere kıyasla çok daha yüksek spesifik itki sunabiliyor. Katı yakıtlı roketlerin belirli itme gücü (roket verimliliğinin ölçüsü) yaklaşık 240 saniye iken, SFJR 1.000 saniyeye ulaşabilir.

    Testler için ATLAS uçuş test aracı, Mach 2.2’ye kadar hız yapabilen F-104 Starfighter üzerine monte edildi. Testler sırasında ramjet motoru ateşlenmedi zira amaç yalnızca aerodinamik davranışı gözlemlemekti. GE Aerospace, gerçek ateşleme testlerinin ilerleyen uçuşlarda yapılacağını belirtti.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

